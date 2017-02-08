Подростки из Елецкого год планировали убийство сверстника

Двое подростков в поселке Елецком задумали убить сверстника около года назад. Об этом "МВ" рассказал руководитель воркутинского следственного отдела Максим Фирсов.

По словам Фирсова, во время следственных действий удалось выйти на одноклассника убитого 12-летнего мальчика. Шестиклассник сообщил, что у погибшего был конфликт со сверстниками, один из которых ровесник потерпевшего, а второй – младше на год. Оба учились в пятом классе, один из школьников остался на второй год.

11-летний подросток первым сообщил следователям, что мальчик был убит в пятницу, и показал место возле здания старой школы, где они спрятали труп.

"Около года назад школьники начали задумываться об убийстве. В большей степени это относится к 12-летнему подростку, поскольку второй утверждает, что не воспринимал это всерьез. В начале февраля 12-летний начал носить с собой нож и давить на одноклассника, предлагая убить мальчика. Они разработали план. После школьных занятий между двумя подростками завязалась драка, в это время третий набросился с ножом на мальчика", – рассказал Максим Фирсов.

По его словам, ребенок, ставший жертвой, проживал с матерью и отчимом. Его одноклассники сообщили, что он периодически придирался к младшим.

Подростки, замешанные в убийстве, проживали в благополучных семьях, в каждой воспитывают троих детей. 12-летний недавно был поставлен на внутришкольный учет.

Поскольку подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, сейчас решается вопрос о помещении их в специальные учебно-воспитательные учреждения, где они могут находиться вплоть до достижения совершеннолетия. Это решение будет принимать суд.

Напомним, как вчера сообщила мэрия Воркуты, семьи двух школьников, подозреваемых в совершении убийства, в настоящее время покинули Елецкий и находятся в своих квартирах в Воркуте. До завершения следствия и вынесения решения суда подростки будут находиться на домашнем обучении.

Мэр Воркуты Игорь Гурьев предложил женщине рассмотреть вопрос переселения семьи в Воркуту, но она отказалась, объяснив, что после случившегося хочет выехать за пределы муниципалитета к родственникам в республику Татарстан.

***3 февраля 12-летний мальчик вышел из школы п.Елецкий в сменной обуви, без портфеля и телефона. Близкие допускали, что он мог уехать на поезде в Воркуту. Поздним вечером в воскресенье, 5 февраля, его тело нашли закопанным в снегу возле школы.

На его теле были обнаружены три ножевых ранения, несовместимые с жизнью. Мальчик лежал с закрытым руками лицом. Спустя некоторое время один из сверстников мальчика признался своим родителям, что преступление запланировали его знакомые.