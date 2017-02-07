Подозреваемые в убийстве 12-летнего воркутинца подростки будут находиться на домашнем обучении

7 февраля 2017 года, 21:34 | Воркута
Фото администрации Воркуты

7 февраля руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев, его первый заместитель Светлана Чичерина и представители управления образования посетили поселок Елецкий, где встретились с семьей убитого 12-летнего мальчика и местными жителями, а также побывали на месте трагедии, сообщает мэрия Воркуты.

Общаясь с родными и близкими погибшего школьника, Игорь Гурьев выразил соболезнования семье и заверил, что все расходы, связанные с похоронами и поминками, муниципалитет возьмет на себя. Похоронить сына мать решила на поселковом кладбище.

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Градоначальник предложил женщине рассмотреть вопрос переселения семьи в Воркуту, но она отказалась, объяснив, что после случившегося хочет выехать за пределы муниципалитета к родственникам в республику Татарстан.

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Семьи двух школьников, подозреваемых в совершении убийства, в настоящее время покинули Елецкий и находятся в своих квартирах в Воркуте. До завершения следствия и вынесения решения суда подростки будут находиться на домашнем обучении.

На встрече с жителями поселка, которая состоялась в местной школе, мэр рассказал, что сегодня в поселок приедет бригада сотрудников МВД и следственного комитета.

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По сообщению представителей воркутинской полиции, трижды в неделю Елецкий будет посещать участковый уполномоченный. Также будет рассматриваться вопрос о введении ставки психолога для школы. Согласились присутствующие и с предложением педагогов о проведении в школе уроков духовности с участием представителей православной церкви.

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Поселок городского типа Елецкий, входит в состав городского округа "Воркута". Расположен в 52 километрах южнее Воркуты. Зарегистрированных по месту жительства – 365 человек (136 семей). Из них дети дошкольного возраста – 19 человек. Школьники (1-11 класс) – 38 человек. Фактически проживает – 247 человек

Напомним, трагедия произошла 3 февраля. После занятий в школе 12-летний мальчик покинул территорию школы, однако домой не пришел.

Тело мальчика было обнаружено лишь 5 февраля. Установлены лица, причастные к его гибели. Ими оказались два сверстника потерпевшего.

По версии следствия, между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавших нанес потерпевшему несколько ударов ножом в различные, в том числе жизненно-важные части тела. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия. После этого нападавшие закопали тело в снегу, где оно впоследствии и было обнаружено.

Комиинформ
Ключевые слова: убийство, дети
Рубрика: Общество
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