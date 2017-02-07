Мэр Инты Лариса Титовец начинает формировать свою команду

Интинский градоначальник Лариса Титовец приступила к формированию собственной команды.

На прошлой неделе Л. Титовец объявила о назначении руководителем аппарата администрации Ирины Томашевской.

Как поделилась с "Комиинформом" градоначальник, исполняя обязанности мэра, она не вносила изменений в структуру администрации, так как не было уверенности том, что она и дальше будет стоять во главе города. Назначение руководителем аппарата стало первым кадровым решением после официального избрания Ларисы Титовец мэром Инты.

"Томашевская человек известный в городе. Работала в социальной сфере, долгое время руководила "КонсультантПлюсКоми" в Инте. Считаю, что у нее достаточно компетенции для новой должности", - отметила собеседница информагентства и подчеркнула, что новые назначения ожидаются в самые ближайшие дни.

Напомним, конкурс на замещение должности руководителя администрации в Инте прошел в середине декабря. На мэрское кресло заявилось три претендента: и.о. руководителя администрации Лариса Титовец, кандидатура которой была поддержана региональным отделением "Единой России", экс-главный полицейский города, пенсионер Сергей Шилов и начальник отдела спорта и молодежной политики мэрии Ольга Юкса.

В итоге большинство депутатов отдали свои голоса в пользу Ларисы Титовец, которая с ноября прошлого года исполняла обязанности градоначальника. За нее проголосовали 15 народных избранников, у Шилова один голос. За О.Юкса не проголосовал ни один депутат. Три бюллетеня были испорчены.