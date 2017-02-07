Стала известна дата большой пресс-конференции главы Коми
Глава Коми Сергей Гапликов даст первую большую пресс-конференцию для журналистов республиканских СМИ.
Как сообщил руководитель Администрации главы республики Михаил Порядин, встреча с журналистским сообществом состоится 16 февраля - сразу после доклада главы Коми перед Госсоветом республики.
Напомним, предложение провести пресс-конференцию с участием городских и районных СМИ прозвучало от агентства "Комиинформ" во время неформальной встречи Сергея Гапликова с главными редакторами республиканских изданий и представителями федеральных средств массовой информации 13 января.
Руководитель региона тогда идею "Комиинформа" поддержал. Это же он подтвердил на своей странице в "Твиттере".
- 1
- 0
- 2
- 1
- 0
Новости mediametrix
Инфоблок
Памятная дата военной истории России
В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.
Комментарии (3)
Авторизоваться или Зарегистрироваться