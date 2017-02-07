Стала известна дата большой пресс-конференции главы Коми

7 февраля 2017 года, 17:15 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Глава Коми Сергей Гапликов даст первую большую пресс-конференцию для журналистов республиканских СМИ.

Как сообщил руководитель Администрации главы республики Михаил Порядин, встреча с журналистским сообществом состоится 16 февраля - сразу после доклада главы Коми перед Госсоветом республики.

Напомним, предложение провести пресс-конференцию с участием городских и районных СМИ прозвучало от агентства "Комиинформ" во время неформальной встречи Сергея Гапликова с главными редакторами республиканских изданий и представителями федеральных средств массовой информации 13 января.

Руководитель региона тогда идею "Комиинформа" поддержал. Это же он подтвердил на своей странице в "Твиттере".

Геня Джавршян
Ключевые слова: СМИ
Рубрика: Общество
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Комментарии (3)

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    7.02.2017 (17:45)
    0
    Журналисты не подведите задайте волнующие республику вопросы. Такие как: можно-ли удаленно руководить Республикой; какая отдача от Лейл и Саришидзе; обнищание жителей и т.п.
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    Местный
    7.02.2017 (18:11)
    0
    Главе есть о чём рассказать? Непохоже.
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    Галина
    7.02.2017 (18:35)
    0
    А зачем ? Ответственные по отраслям будут участвовать ? Это же они тормозят, например, расселение ветхого жилья.

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