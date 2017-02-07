Студенческие отряды в Коми получат господдержку

Новый закон о государственной поддержке деятельности студенческих отрядов в Коми рассмотрят депутаты Госсовета республики на первом заседании весенней сессии, которое состоится 16 февраля. Об этом на брифинге после заседания Президиума Госсовета Коми сообщила спикер парламента Надежда Дорофеева.

По ее словам, работа над подготовкой законопроекта велась в течение всего 2016 года. Разработка закона была поручена рабочей группе, созданной при Минобразе Коми. Общественное обсуждение проекта, к которому были привлечены активисты студотрядов, прошло на базе Общественной палаты Коми. В новом законе заложены правовые основы и формы поддержки студотрядов, а также полномочия органов власти.

"Студотряды — это мощное, динамично развивающееся молодежное движение, которое нуждается в господдержке, - отметила Н. Дорофеева. - В 2017-м ему исполнится 50 лет. В советские времена все крупные стройки были реализованы при участии студотрядов. Даже наш президент Владимир Путин работал в составе отряда "Фемида" на строительстве объекта в Усть-Куломском районе. Сегодня движение в Коми насчитывает более 600 человек. Это активные люди, которые на деле демонстрируют свой вклад в развитие республики и повышают престиж рабочих профессий".

Спикер отметила, что в республике при участии студотрядов были построены "с нуля" города Вуктыл, Усинск, вторая ветка железной дороги "Воркута-Москва", ЛПК, Жешартский фанерный комбинат, Сыктыкарская птицефабрика, Печорская ГРЭС, взлетно-посадочные полосы в Усинске, Ижемском и Усть-Цилемском районах.

"В рамках республиканской целевой программы в 2017 и 2018 г. студотрядам будет выделено по 200 тысяч рублей, - добавила Н. Дорофеева. - Кому-то покажется мало, однако в условиях нынешнего бюджета это послужит стимулом для дальнейшего развития движения и подарком к 50-летнему юбилею и Дню российских студотрядов, который отмечается 17 февраля".