В Сыктывкаре открылась Школа межэтнической журналистики

Сегодня, 7 февраля, Сыктывкаре открылся очередной сезон Школы межэтнической журналистики. Курсы на тему "Опыт освещения межнациональных отношений" проходят одновременно в 23-х регионах страны, журналисты которых входят в Гильдию межэтнической журналистики, инициировавшую проект три года назад.

В 2015-м Коми стала одним из восьми регионов России, где был запущен проект. В прошлом году он охватил уже 19 субъектов федерации, в этом - уже 23. Одновременно занятия будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Барнауле, Волгограде, Воронеже, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Красноярске, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пскове, Самаре, Саранске, Сыктывкаре, Томске, Чебоксарах, Улан-Уде, Элисте и Якутске.

По окончании обучения "школяры", среди которых студенты журналистского отделения СГУ и молодые журналисты, получат сертификаты. Лучшие выпускники примут участие в выездной отчетной конференции, которая пройдет в июле в МГУ, а также в учебном пресс-туре в один из национальных регионов РФ.

Открывая третий сезон Школы, куратор проекта в Коми, заместитель руководителя ИА "Комиинформ" Полина Романова подчеркнула, что на курсах слушатели получат не только необходимые теоретические знания, но и попробуют себя в роли межэтнических журналистов: значительная часть учебного времени будет посвящена практическим занятиям. Лучшие студенты получат возможность опубликовать свои материалы на страницах и в эфире региональных и федеральных СМИ. Кроме того, в процессе занятий школы пройдут видеоконференции со студентами-журналистами других регионов, будут реализованы совместные исследовательские проекты.

Знакомясь с опытом межнациональной журналистики российских регионов, студенты определят специфику освещения темы в Коми, познакомятся с проблемами коренного населения и с жизнью представителей диаспор, изучат законодательную базу, регулирующую освещение темы в СМИ, и этические нормы журналистов, пишущих на "тонкую" тему.

Участников Школы поприветствовала заведующая отделом Финно-угорского культурного центра России Ольга Лапшина. Она подчеркнула важность миротворческой миссии межэтнических журналистов и пожелала студентам и молодым специалистам влиться в ряды коллег, освещающих межнациональные проблемы. аналитической деятельности Ольга Лапшина: "Школа межэтнической журналистики – творческая площадка, на которой журналисты получают знания, связанные с культурой, традициями, особенностями народов, населяющих Россию. Профессия журналиста – ответственна, она сродни профессии врача, главным принципом которого является "не навреди". Она может нанести рану, а может обладать животворящей силой. Я уверена, что Школа, которую вы пройдете, поможет вам в дальнейшем отслеживать и объективно отображать межэтнические события в стране", - подчеркнула она.

Член Гильдии межэтнической журналистики, директор Издательского дома Коми Вячеслав Попов напомнил о необходимости владения "понятийным аппаратом" межэтнической журналистики, привел примеры "языка вражды" и экстремистских настроений в СМИ, которые допускают журналисты, не погруженные в сложную тему межэтнических отношений. Вячеслав Попов: "Для нас главное – сохранить культуру и язык коми народа, чтоб люди не забывали и общались на нём. Курсы в Школе межэтнической журналистики – долгий и интересный путь, пройдя который, вы сможете правильно и корректно освещать межэтнические события. Журналист – это глас народа и в своих статьях мы должны сделать все, чтобы все народы жили дружно, ценили и любили друг друга", - отметил журналист.

***Проект осуществляют Гильдия межэтнической журналистики и МОО "Всенародный Собор" при господдержке, выделенной в качестве президентского гранта на основании конкурса, проведённого Национальным благотворительным фондом.