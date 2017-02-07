В Сыктывкаре с конца 2016-го из незаконной торговли изъято 1928 флаконов "фунфыриков"

В Сыктывкаре сотрудники УМВД по Сыктывкару с конца 2016-го изъяли из незаконной продажи 1928 флаконов спиртосодержащей жидкости. Об этом сегодня на общегородской планерке, которая прошла в администрации Сыктывкара, сообщил заместитель начальника управления МВД России по Сыктывкару Сергей Михеев.

По его словам, всего в столице Коми с конца 2016-го проверено 125 торговых точек. От неравнодушных горожан за это время поступило 21 сообщение о торговле запрещенной продукцией.

"В результате рейдов было обнаружено восемь мест незаконной реализации спиртосодержащих суррогатов, - рассказал С. Михеев. - Например, в магазине "Продукты" ИП Довгань было изъято 363 флакона "Медовой", в магазине бытовой химии ИП Игнатюк — 305 флаконов "Боярышника" и "Медовая люкс", в магазине бытовой химии ИП Плосковой — 182 флакона "Медовая люкс". Вся продукция арестована и изъята из продажи".

По его словам, злостным нарушителем запрета на продажу спиртосодержащей продукции стал ИП Вебер, владеющих киоском на Октябрьском проспекте, 26. Торговую точку неоднократно проверяли сотрудники ведомства и каждый раз изымали запрещенную продукцию. В отношении предпринимателя составлены три протокола об административном правонарушении.

"Необходимо решить вопрос о прекращении деятельности данного предпринимателя, - добавил С. Михеев. - Также по сообщениям бдительных горожан нами были выявлены две жительницы Сыктывкара, которые продавали спиртосодержащие настойки на дому. Одна из них проживает в микрорайоне Лесозавод, другая — по улице Орджоникидзе, 65".

По словам заместителя начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Коми Галины Козловой, в столице Коми остается проблема с продажей стеклоомывающей жидкости. На предмет продажи были проверены 15 предприятий, отобрано было 18 образцов жидкости. Химический анализ показал, что вместо этилового спирта, который указан на этикетке, в жидкости содержится метанол — смертельно опасный яд. Более того, его содержание в стеклоомывающих жидкостях превышено от 5 до 12 раз.