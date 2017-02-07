Воркутинец, подозреваемый в убийстве сверстника, рисовал будущее преступление ВКонтакте

7 февраля 2017 года, 11:53 | Воркута, Сыктывкар
Кадр из м\ф Jeff The Killer

Общественники объявили войну "группам смерти" из социальных сетей. Как сообщают активисты группы "Гражданский контроль", общественники Сыктывкара обратились в Роскомнадзор с просьбой провести экспертизу и заблокировать группы "Вконтакте", в которых состояли предполагаемые убийцы 12-летнего мальчика из Воркуты.

По их словам, в данных группах идет пропаганда насилия и убийств посредством рекламы аниме мультфильма "Jeff The Killer", в котором главный герой подросток для своего удовольствия убивает людей. В группах выкладываются картинки и рисунки, изображаемые применение насилия, а также ведутся обсуждения на тему "Мысли убийцы", в которых подростки высказывают, что хотели бы применить насилие по отношению к другим лицам.

В социальной сети "Вконтакте" подросток, который подозревается в убийстве, размещал на своей странице рисунки и картинки с изображением героя аниме с окровавленным ножом, а также репосты с вышеуказанных групп. "Комиксы" о будущем убийстве сейчас изучают следователи.

"Мы призываем жителей сообщать о всех подозрительных группах в социальных сетях в "Гражданский патруль" через одноименное мобильное приложение или группы "Вконтакте", — говорит волонтер общественной организации защиты прав потребителей "Гражданский патруль" в Республике Коми Алена Бондаренко. — Мы сами можем и должны защитить наших детей от вредного влияния тех, кто пытается сделать из них убийц. Нервная система подростков наиболее уязвима и подвержена влиянию из вне, поэтому существование групп в социальных сетях, пропагандирующих насилие и убийства, недопустимо".

Комиинформ
Ключевые слова: соцсети
Рубрика: Общество
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