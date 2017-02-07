На курс лечения трехлетнему сыктывкарцу Тимофею Звягинцеву собрано более двухсот тысяч рублей

7 февраля 2017 года, 10:50 | Сыктывкар
Фото: vk.com

На курс лечения трехлетнего сыктывкарца Тимофея Звягинцева, страдающего ДЦП, собрано 224 тысячи рублей.

Как сообщила "Комиинформу" мама мальчика Валентина, до 6 марта семье осталось собрать 98 тысяч 880 рублей.

Напомним, диагноз маленькому сыктывкарцу поставили в девять месяцев. Практически все время семья находится в разъездах, и реабилитационные занятия со специалистами дают очень хорошие результаты.

Семья прошла курсы Войта-терапии в центре "Пеликан" Санкт- Петербурге, консультируется в петербургском НИИ "Турнера". В течение полутора лет каждые три месяца сыктывкарцы ездят в Самару в Центр доктора Муромова "Пойду сам", проходят курсы реабилитации у китайских специалистов из центра "Первый шаг" в Казани. Занятия дают очень хорошие эффект, и останавливаться на достигнутом нельзя ни в коем случае.

До 10 февраля Тимофей и его мама находятся в Самаре на курсе реабилитации в ДОЦ "Пойду сам". Через месяц семья планирует выехать на лечение в Санкт-Петербург.

Реквизиты для помощи Тимофею:

Карта сбербанка России : 5336 6900 5466 4257

Получатель: Бабенко Валентина Тагировна (мама).

Группа помощи Тимофею Звягинцеву "В Контакте".

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: медицина, дети, всем миром, благотворительность, акция
Рубрика: Общество
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