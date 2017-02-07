На курс лечения трехлетнему сыктывкарцу Тимофею Звягинцеву собрано более двухсот тысяч рублей
На курс лечения трехлетнего сыктывкарца Тимофея Звягинцева, страдающего ДЦП, собрано 224 тысячи рублей.
Как сообщила "Комиинформу" мама мальчика Валентина, до 6 марта семье осталось собрать 98 тысяч 880 рублей.
Напомним, диагноз маленькому сыктывкарцу поставили в девять месяцев. Практически все время семья находится в разъездах, и реабилитационные занятия со специалистами дают очень хорошие результаты.
Семья прошла курсы Войта-терапии в центре "Пеликан" Санкт- Петербурге, консультируется в петербургском НИИ "Турнера". В течение полутора лет каждые три месяца сыктывкарцы ездят в Самару в Центр доктора Муромова "Пойду сам", проходят курсы реабилитации у китайских специалистов из центра "Первый шаг" в Казани. Занятия дают очень хорошие эффект, и останавливаться на достигнутом нельзя ни в коем случае.
До 10 февраля Тимофей и его мама находятся в Самаре на курсе реабилитации в ДОЦ "Пойду сам". Через месяц семья планирует выехать на лечение в Санкт-Петербург.
Реквизиты для помощи Тимофею:
Карта сбербанка России : 5336 6900 5466 4257
Получатель: Бабенко Валентина Тагировна (мама).
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
Комментарии (0)
Авторизоваться или Зарегистрироваться