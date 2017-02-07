В Печоре из-за нетрезвого водителя пострадала женщина

7 февраля 2017 года, 9:40 | Печора
Фото УГИБДД МВД по Коми

В Печоре нетрезвый водитель стал виновником ДТП.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, автоавария произошла 6 февраля около 17.15.

32-летний, управляя автомашиной Nissan X-Trail, двигался по ул. Ленина со стороны ул. Комсомольская в направлении ул. Строительная.

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Напротив д.26 по ул. Ленина он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Geely под управлением водителя 1977 г.р, который двигался во встречном направлении со стороны ул. Строительная.

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После этого "Ниссан" скрылся с места ДТП.

В результате ДТП пострадала пассажирка Geely - женщина 1975 г.р. Он получила травмы головы, госпитализация ей не потребовалась.

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Водитель "Ниссана" позже был задержан, установлено, что во время аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения (1.567 мг/л),

В течение года водитель к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Стаж - с 2001 года.

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Госавтоинспекция Республики Коми призывает водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

"Безопасность на дорогах во многом зависит от поведения и сознательности каждого участника дорожного движения. Пока по нашим автодорогам ездят водители, позволяющие себе управлять автомашиной в состоянии опьянения, мы все находимся в серьезной опасности. Силами одной только Госавтоинспекции с данной ситуацией не справиться. Нам нужна ваша помощь. Звоните в дежурную часть по месту жительства или 02, если вам стало известно, что кто-то управляет машиной, будучи в нетрезвом состоянии и полицейскими незамедлительно будут приняты меры к задержанию правонарушителя" - призывают в ГИБДД.

Ольга Белова
Ключевые слова: ДТП, ГИБДД, Печора
Рубрика: Происшествия
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