В Печоре из-за нетрезвого водителя пострадала женщина

В Печоре нетрезвый водитель стал виновником ДТП.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, автоавария произошла 6 февраля около 17.15.

32-летний, управляя автомашиной Nissan X-Trail, двигался по ул. Ленина со стороны ул. Комсомольская в направлении ул. Строительная.

Напротив д.26 по ул. Ленина он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Geely под управлением водителя 1977 г.р, который двигался во встречном направлении со стороны ул. Строительная.

После этого "Ниссан" скрылся с места ДТП.

В результате ДТП пострадала пассажирка Geely - женщина 1975 г.р. Он получила травмы головы, госпитализация ей не потребовалась.

Водитель "Ниссана" позже был задержан, установлено, что во время аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения (1.567 мг/л),

В течение года водитель к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Стаж - с 2001 года.

Госавтоинспекция Республики Коми призывает водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.



"Безопасность на дорогах во многом зависит от поведения и сознательности каждого участника дорожного движения. Пока по нашим автодорогам ездят водители, позволяющие себе управлять автомашиной в состоянии опьянения, мы все находимся в серьезной опасности. Силами одной только Госавтоинспекции с данной ситуацией не справиться. Нам нужна ваша помощь. Звоните в дежурную часть по месту жительства или 02, если вам стало известно, что кто-то управляет машиной, будучи в нетрезвом состоянии и полицейскими незамедлительно будут приняты меры к задержанию правонарушителя" - призывают в ГИБДД.