Сыктывкарка ответит за распространение клеветы в СМИ

7 февраля 2017 года, 10:00 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Наказание в виде 120 часов обязательных работ назначено жительнице Сыктывкара за распространенную в СМИ клевету. Свою неприязнь к медсестре эжвинской больницы жительница Сыктывкара выразила публично и не выбирая выражения.

Мировой судья Октябрьского судебного участка г. Сыктывкара рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, распространенная в средствах массовой информации). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Сыктывкара.

Судом установлено, что 12 февраля 2016 года жительница Сыктывкара разместила на ленте одного из информационных агентств комментарий о медсестре эжвинского стационара. Текст комментария был составлен в оскорбительных выражениях, порочащих честь и достоинство медработника, к тому же содержал не соответствующие действительности сведения. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Автор комментария был установлен достаточно быстро: им оказалась 39-летняя жительница Сыктывкара, испытывавшая к медсестре неприязненные чувства.

Вину в инкриминируемом деянии сыктывкарка признала. Мировой судья принял во внимание данное обстоятельство и назначил ей наказание в виде 120 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ
Ключевые слова: оскорбление
Рубрика: Право
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