В Прилузье спасатели выручили охотника

В Прилузском районе 6 февраля сотрудники "СПАС-Коми" выехали на помощь охотнику.

Мужчина самостоятельно дозвонился в службу и сообщил, что у него сломался снегоход, поэтому самостоятельно домой он добраться не может. На тот момент в районе установились морозы.

Охотник рассказал спасателям, что он выехал в лес на снегоходе, но в 22 километрах от села, возле избушки, транспорт сломался. Мужчина пошел по лесной дороге и нашел местность, где ловит сотовая связь. Спасатели там его и обнаружили, после чего доставили в Объячево.