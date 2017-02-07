В Прилузье спасатели выручили охотника

7 февраля 2017 года, 8:10 | Прилузский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Прилузском районе 6 февраля сотрудники "СПАС-Коми" выехали на помощь охотнику.

Мужчина самостоятельно дозвонился в службу и сообщил, что у него сломался снегоход, поэтому самостоятельно домой он добраться не может. На тот момент в районе установились морозы.

Охотник рассказал спасателям, что он выехал в лес на снегоходе, но в 22 километрах от села, возле избушки, транспорт сломался. Мужчина пошел по лесной дороге и нашел местность, где ловит сотовая связь. Спасатели там его и обнаружили, после чего доставили в Объячево.

Юлия Николаева
Ключевые слова: спас-коми, охотник, Объячево
Рубрика: Происшествия
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