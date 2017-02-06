В России впервые вынесли приговор по статье о недоносительстве

Первый в России приговор по статье о недонесении из так называемого "пакета Яровой" вынесли в Астрахани в отношении мужчины, умолчавшем об участии знакомого в запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

Осужденного зовут Улукбек Гафуров, он признан виновным по статье "Несообщение о преступлении", так как достоверно знал, что его знакомый прошел обучение в лагере боевиков и участвовал в вооруженном формировании, но не сообщил об этом в правоохранительные органы, пояснили в прокуратуре.

"Кировский суд Астрахани назначил ему штраф в размере 70 тысяч рублей", — добавили в ведомстве.

В управлении ФСБ по Астраханской области РИА Новости сообщили, что подсудимый полностью признал вину. По информации представителя управления, Гафуров не заявил о деятельности недавно осужденного на восемь лет колонии строгого режима гражданина Киргизии Равшана Акбарова.

Как установил суд, Акбаров в 2015 году выехал в Ирак, где добровольно прошел подготовку в террористическом центре ИГ в Мосуле. По окончании обучения он получил оружие, боеприпасы и вступил в ряды ИГ.

Президент России Владимир Путин в июле 2016 года подписал пакет антитеррористических законов, одним из авторов которых является Ирина Яровая. Кроме ужесточения наказаний за терроризм и экстремизм, "пакет Яровой" вернул в уголовный кодекс статью "Несообщение о преступлении".