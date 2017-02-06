Подозреваемые в убийстве 12-летнего воркутинца на учете по делам несовершеннолетних не состояли

6 февраля 2017 года, 18:20 | Воркута
Фото Антона Пархачева

Администрация города отслеживает развитие ситуации, связанной с убийством 12-летнего мальчика в поселке Елецкий, сообщает мэрия Воркуты.

"Мы находимся в шоке от произошедшего, – сообщил мэр Воркуты Игорь Гурьев. – Информация о том, что мальчик пропал, поступила к нам в субботу, к его поиску были подключены дополнительные силы, волонтеры. Сегодня узнали об убийстве. Я сам отец троих детей, поэтому оставаться равнодушным к трагедии невозможно. Необходимо дождаться официальных выводов следствия".

Как уточнили в мэрии, сам погибший состоял на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних. В последний раз профилактическая работа в школе №43 с участием инспектора проводилась 20 января этого года – каких-либо жалоб не поступало. Двое несовершеннолетних подозреваемых на учетах не состояли. К их родителям официальных претензий по воспитанию детей не предъявлялось.

Как сообщает следствие, по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Напомним, трагедия произошла 3 февраля. После занятий в школе подросток покинул территорию учебного заведения, однако домой не пришел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было обнаружено тело мальчика и установлены лица, причастные к его гибели. Ими оказались два сверстника потерпевшего. По версии следствия, между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавший нанес потерпевшему несколько ударов ножом в различные, в том числе жизненно-важные части тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого, нападавшие закопали тело в снегу, где оно впоследствии и было обнаружено.

Поскольку подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, в настоящее время решается вопрос о помещении их в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.

В частности, в рамках расследования будут установлены взаимоотношения между подростками в школе, а также дана оценка полноты принятых профилактических мер со стороны педагогов и должностных лиц органов профилактики.

Комиинформ
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (3)

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    да
    6.02.2017 (19:23)
    3
    примерные дети и совершили убийство младшего школьника ? Да , волосы дыбом от
    такого.
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    Инна
    6.02.2017 (19:49)
    2
    а в самом первом сообщении говорилось, что мальчика отправили в администрацию, отнести справку.Какое отношение он имел к этой справке? И если бы не отправили его, может жив был бы мальчик?!
    • Ответить
      Евгений
      6.02.2017 (21:32)
      0
      раз уж решили порезать, порезали бы в другой раз. это все пропаганда насилия из американских фильмов, где кровь хлещет как из крана вода, а убить человека как лягушку раздавить. жуть.

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