Ухта выбирает лучшего дворника

В "Жемчужине Севера" набирает обороты общегородской конкурс "Лучший дворник Ухты", организованный информационной программой "День".



Как рассказала "Комиинформу" главный редактор программы "День" Наталия Крутских, в редакцию довольно часто поступают звонки и сообщения в социальных сетях с благодарностью к людям этой тяжелой профессии. Поэтому журналисты решили: тех, кто каждое утро делает ухтинские дворы чище и комфортнее надо обязательно поощрить.



"Первый раз мы провели конкурс на лучшего дворника. Тогда он у нас был пробный. Хотели посмотреть: а надо ли это ухтинцам? Получили такой позитивный отклик, что решили провести его еще раз, но уже в городском масштабе. Каждый ухтинец, который считает, что дворник, который убирает у него во дворе, делает свое дело качественно и с душой, может присылать нам данные и этот человек войдет в список участников", - отметила Наталия Крутских.



Приглашение поучаствовать в конкурсе направлено всем управляющим компаниям города. Кроме того, в социальной сети "ВКонтакте" создан отдельный паблик, посвященный конкурсу, где все желающие ухтинцы могут оставлять своим отзывы о дворниках.



"Присылайте нам фотографии ваших дворов или указывайте адреса, где, на ваш взгляд, работают самые лучшие дворники. Или выкладывайте информацию с хэштегом #ЛучшийДворникУхты". Заявки принимаются до 15 марта", - говорится на одноименной страничке "ВКонтакте". Также информацию в адрес редакции программы "День" можно направить по электронной почте: prday@mail.ru.



Отметим, что ухтинцы активно подключились к проведению конкурса. На сегодня направлено более 70 заявок по кандидатурам на звание "Лучшего дворника Ухты". Есть и первые лидеры среди заявленных тружеников метлы и лопаты.



Итоги конкурса будут подведены ко Дню работников жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается 19 марта 2017 года. Победителей и призеров определяет, в том числе, и путем интернет-голосования. Победители получат денежные сертификаты в специализированные магазины.