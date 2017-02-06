Ухта выбирает лучшего дворника

6 февраля 2017 года, 15:18 | Ухта
novo-tomsk.ru

В "Жемчужине Севера" набирает обороты общегородской конкурс "Лучший дворник Ухты", организованный информационной программой "День".

Как рассказала "Комиинформу" главный редактор программы "День" Наталия Крутских, в редакцию довольно часто поступают звонки и сообщения в социальных сетях с благодарностью к людям этой тяжелой профессии. Поэтому журналисты решили: тех, кто каждое утро делает ухтинские дворы чище и комфортнее надо обязательно поощрить.

"Первый раз мы провели конкурс на лучшего дворника. Тогда он у нас был пробный. Хотели посмотреть: а надо ли это ухтинцам? Получили такой позитивный отклик, что решили провести его еще раз, но уже в городском масштабе. Каждый ухтинец, который считает, что дворник, который убирает у него во дворе, делает свое дело качественно и с душой, может присылать нам данные и этот человек войдет в список участников", - отметила Наталия Крутских.

Приглашение поучаствовать в конкурсе направлено всем управляющим компаниям города. Кроме того, в социальной сети "ВКонтакте" создан отдельный паблик, посвященный конкурсу, где все желающие ухтинцы могут оставлять своим отзывы о дворниках.

"Присылайте нам фотографии ваших дворов или указывайте адреса, где, на ваш взгляд, работают самые лучшие дворники. Или выкладывайте информацию с хэштегом #ЛучшийДворникУхты". Заявки принимаются до 15 марта", - говорится на одноименной страничке "ВКонтакте". Также информацию в адрес редакции программы "День" можно направить по электронной почте: prday@mail.ru.

Отметим, что ухтинцы активно подключились к проведению конкурса. На сегодня направлено более 70 заявок по кандидатурам на звание "Лучшего дворника Ухты". Есть и первые лидеры среди заявленных тружеников метлы и лопаты.

Итоги конкурса будут подведены ко Дню работников жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается 19 марта 2017 года. Победителей и призеров определяет, в том числе, и путем интернет-голосования. Победители получат денежные сертификаты в специализированные магазины.

Комиинформ
Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Комментарии (1)

или Зарегистрироваться
  • Ответить
    Наша Раша
    6.02.2017 (17:32)
    0
    Лучший дворник, это К-701)))

Новости по теме:

13:56 04.02.2017
Жители Сыктывкара пожаловались на дебошира-сантехника, который отказался прочищать канализацию без доплаты и требовал демонтировать душевую кабину
19:06 03.02.2017
Замруководителя Минстроя Коми оценил самостоятельность жителей Приуральского
17:22 03.02.2017
Добрый "Петя и волк" и жгучая "Кармен" не доедут до Сыктывкара


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

17:22
Только четверо из 10 призывников в Коми смогли убедить комисиию в необходимости альтернативной службы
17:13
Определились участники открытого сыктывкарского конкурса вокалистов "Поющий Север"
17:07
Представителей Молодёжного правительства Коми закрепили за министествами
16:46
В Коми во время призыва в армию зафиксированы два случая смены пола
16:40
Представителей НКО приглашают стать членами одного из пяти общественных советов России

Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в новой электроколяске. (Сыктывкар, Приморско-Ахтарск)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus