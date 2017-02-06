Анатолий Князев публично подведет итоги работы за 2016 год

6 февраля 2017 года, 14:20 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев подведет итоги работы отрасли сельского хозяйства в 2016 году в преддверии ежегодного доклада главы Коми Сергея Гапликова перед Госсоветом 16 февраля.

Результаты своей деятельности руководитель Минсельхоза представит в эфире программы "Детали дня" на телеканале "Юрган" сегодня, в 20.00.

Напомним, поручение публично отчитаться руководителям органов исполнительной власти региона публично отчитаться о работе министерств в 2016 году поручил глава Коми Сергей Гапликов.

Героем первого эфира 31 января стал министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Илья Семяшкин.

Предполагается, что в программе кроме И.Семяшкина и А.Князева поочередно примут участие министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова, министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Николай Герасимов, министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Константин Лазарев, а также министр здравоохранения Дмитрий Березин, министр физической культуры и спорта Николай Бережной.

Ольга Белова
Ключевые слова: минсельхоз коми
Рубрика: Общество
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