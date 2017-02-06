Жители воркутинского поселка Елецкий требуют изолировать от общества убийц 12-летнего мальчика

6 февраля 2017 года, 9:58 | Воркута
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Жители воркутинского поселка Елецкий готовят обращение в правоохранительные органы с требованием изолировать от общества убийц 12-летнего ребенка.

Напомним, 3 февраля в поселке вышел из школы в сменной обуви, без портфеля, телефона и пропал ребенок. Близкие допускали, что он мог уехать на поезде в Воркуту. Поздним вечером в воскресенье его тело нашли закопанным в снегу возле школы.

Как сообщили "Комиинформу" родственники убитого ребенка, на его теле были обнаружены три ножевых ранения, несовместимые с жизнью. Мальчик лежал с закрытым руками лицом. Спустя некоторое время один из сверстников мальчика признался своим родителям, что преступление запланировали его знакомые.

По рассказам родных, два школьника, которые учились с ним одном учебном заведении на один класс старше убитого, неоднократно придирались к своей жертве. Началось с того, что ребенку порезали кожаную куртку, потом утопили сапоги в выгребной яме школы, справили нужду на портфель.

"Школа и родители считали конфликт "детскими шалостями", - рассказали родственники мальчика. - Однако преступление они спланировали, и об этом знал третий мальчик, который и признался родителям. Один должен был бить, а другой сидеть с ножом в кустах в засаде, выскочить и зарезать. Потом они как ни в чем не бывало ходили и "искали" ребенка".

Происшествием занимаются следователи, в 9 утра прошло опознание. Местные жители готовят обращение в правоохранительные органы с требованием изолировать малолетних убийц от общества.

Семья собирает средства на похороны мальчика. Желающие помочь, могут перевести любую сумму на номер Сберкарты 4276828012056035. Счет привязан к номеру телефона мамы ребенка +79121756821 на имя Натальи Сергеевны Т.

Юлия Николаева
Ключевые слова: убийство, мальчик, Елецкий
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (5)

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    Марина Спиваковская
    6.02.2017 (10:24)
    2
    Сколько себя помню, в наших педагогических учебных заведениях плохо преподавали психологию. В советские времена преподносилась психология на марксистко-дарвинистской основе; в девяностые-индуистские чакры; в двухтысячные-развлекательная психология. Если бы будущие педагоги хоть в малейшей мере занимались изучением профессиональной психологии, то смогли бы выявлять психопатов на ранней стадии.
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    димон
    6.02.2017 (10:30)
    5
    Ужас. Изолировать, пока не размножились.
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    Сумеречная зона
    6.02.2017 (10:34)
    1
    Что из них вырастет?
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    Алена
    6.02.2017 (11:7)
    1
    Какие родители,такие и дети((((
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    ***
    6.02.2017 (11:18)
    0
    Таких детей нужно изолировать. И директора школы под суд, не доглядели. Все было на виду.

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