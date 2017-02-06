Жители воркутинского поселка Елецкий требуют изолировать от общества убийц 12-летнего мальчика

Жители воркутинского поселка Елецкий готовят обращение в правоохранительные органы с требованием изолировать от общества убийц 12-летнего ребенка.

Напомним, 3 февраля в поселке вышел из школы в сменной обуви, без портфеля, телефона и пропал ребенок. Близкие допускали, что он мог уехать на поезде в Воркуту. Поздним вечером в воскресенье его тело нашли закопанным в снегу возле школы.

Как сообщили "Комиинформу" родственники убитого ребенка, на его теле были обнаружены три ножевых ранения, несовместимые с жизнью. Мальчик лежал с закрытым руками лицом. Спустя некоторое время один из сверстников мальчика признался своим родителям, что преступление запланировали его знакомые.

По рассказам родных, два школьника, которые учились с ним одном учебном заведении на один класс старше убитого, неоднократно придирались к своей жертве. Началось с того, что ребенку порезали кожаную куртку, потом утопили сапоги в выгребной яме школы, справили нужду на портфель.

"Школа и родители считали конфликт "детскими шалостями", - рассказали родственники мальчика. - Однако преступление они спланировали, и об этом знал третий мальчик, который и признался родителям. Один должен был бить, а другой сидеть с ножом в кустах в засаде, выскочить и зарезать. Потом они как ни в чем не бывало ходили и "искали" ребенка".

Происшествием занимаются следователи, в 9 утра прошло опознание. Местные жители готовят обращение в правоохранительные органы с требованием изолировать малолетних убийц от общества.

Семья собирает средства на похороны мальчика. Желающие помочь, могут перевести любую сумму на номер Сберкарты 4276828012056035. Счет привязан к номеру телефона мамы ребенка +79121756821 на имя Натальи Сергеевны Т.