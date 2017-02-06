12-летний воркутинец найден мертвым
6 февраля 2017 года, 7:40 | Воркута
12-летний мальчик найден в Воркуте мертвым.
Напомним, школьник пропал 3 февраля в воркутинском поселке Елецкий. Приблизительно около 15.00 ребенка из школы отправили в администрацию отнести справку. Он побежал в сменной обуви. До администрации он дошел, документ отдал, но после этого мальчика никто не видел.
Как сообщили "Комиинформу" в МВД по Коми, труп ребенка под снегом обнаружен поздно вечером 5 февраля в п.Елецкий.
Обстоятельства выясняются, работают следователи.
Ольга Белова
Рубрика: Происшествия
- 162
- 1
- 22
- 2
- 0
Комментарии (5)
Авторизоваться или Зарегистрироваться
Соболезную родителям и близким.