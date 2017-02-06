12-летний воркутинец найден мертвым

6 февраля 2017 года, 7:40 | Воркута

12-летний мальчик найден в Воркуте мертвым.

Напомним, школьник пропал 3 февраля в воркутинском поселке Елецкий. Приблизительно около 15.00 ребенка из школы отправили в администрацию отнести справку. Он побежал в сменной обуви. До администрации он дошел, документ отдал, но после этого мальчика никто не видел.

Как сообщили "Комиинформу" в МВД по Коми, труп ребенка под снегом обнаружен поздно вечером 5 февраля в п.Елецкий.

Обстоятельства выясняются, работают следователи.

Ольга Белова
Ключевые слова: трагедия, поиск, МВД, дети
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (5)

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    Меня зовут
    6.02.2017 (08:10)
    -4
    опять педофилия
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      @@@
      6.02.2017 (08:49)
      2
      Нет, признался его друг в убийстве(((
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      Меня зовут
      6.02.2017 (09:17)
      0
      Его убили школьники
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    Меня зовут
    6.02.2017 (08:23)
    -2
    А где был секретарь школы? почему дети в Воркуте, зимой, в сменной обуви в администрацию справки носят? налицо неисполнение должностных объязанностей работников школы! пока не ожесточат ответственность персональную такой бардак будет повторятся. Пора возвращать смертную казнь, нам , россиянам , вступление в ВТО не дало ничего , кроме бардака в стране и зависимости от внешней политики. хороший пример Китай, там наказание чиновникам за воровство, наркодилерам за распространение и прочей нечисти неизбежно.
    Соболезную родителям и близким.
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    родитель
    6.02.2017 (08:44)
    2
    Какой ужас! Очень жаль родителей мальчика. Пусть земля ему будет пухом, а родителям - терпения и выдержки.

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