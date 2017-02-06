У правящего архиерея сыктывкарской епархии угнали автомобиль

6 февраля 2017 года, 6:54 |
Фото из архива "Комиинформа"

Накануне вечером неизвестные угнали автомобиль "Ауди" у архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима в столице Коми прямо с территории архиерейского двора. Машину полиция нашла в одном из дворов города спустя несколько часов после ЧП, а в настоящее время правоохранительные органы предпринимают меры к задержанию преступников. Об этом "Комиинформу" рассказал сам Владыка.

По его словам, вечером в субботу он отправился в кафедральный Свято-Стефановский собор на службу в память Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Как известно, его дом находится рядом. Двое неизвестных проникли на территорию архиерейского двора и, воспользовавшись тем, что автомобиль стоял открытым в гараже, сели в него и выехали на проезжую часть.

"В этот момент их заметили наши служители. Мы оперативно сообщили в полицию. Уже через несколько часов стражи порядка обнаружили мою старенькую иномарку в одном из дворов вблизи собора, - отметил "Комиинформу" архиепископ. – Впрочем, далеко они на ней бы и не уехали, поскольку она барахлит".

Он пояснил, что речь об "Ауди" восьмой модели. Таковых, по его информации, в Сыктывкаре всего около десятка. Машина приметная, однако, "неперспективная", как он выразился: ей уже 13 лет, и она давно нуждается в ремонте.

"Грабители, скорее всего, в иллюзиях от обывательского представления о том, что священнослужители шикуют, рассчитывали на хороший "улов", - уточнил собеседник агентства.

Владыка также сказал "Комиинформу", что передал в полицию записи с камер видеонаблюдения с территории епископского подворья, запечатлевшие ЧП и его участников – двоих молодых людей.

"Рад, что полиция так быстро нашла машину. И хорошо, что никто не пострадал в результате случившегося", - резюмировал собеседник агентства.

Дарья Шучалина
Ключевые слова: угон
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (4)

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    Понять и простить,
    6.02.2017 (08:26)
    0
    Тем более машина "старенькая".
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    В.
    6.02.2017 (08:44)
    2
    Правящий?
    13 летний автомобиль представительского класса старый?
    Да, заезженная, да стоит от 410 до 1,6 млн. Но это представительский класс!!! Это же не Рено Логан и даже не Хендай Солярис...
    Перескромничал правящий!
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    ВВ
    6.02.2017 (09:45)
    1
    А чего стих "на угон Ауди" не привели
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    да
    6.02.2017 (09:54)
    1
    мне , кажется. просто шпана покататься захотела. Если б хотели угнать навсегда,
    то уже бы авто не нашли. ИМХО.

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