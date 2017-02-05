Фигурист Дмитрий Алиев - чемпион России среди юниоров

5 февраля 2017 года, 9:15 |

Ухтинский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем юниорского Первенства России в Санкт-Петербурге. 4 февраля спортсмены презентовали произвольную программу.

Как сообщает Минспорта Коми, подопечный тренера Евгения Рукавицына исполнил тулуп в четыре оборота и два тройных акселя. И хоть во второй половине программы фигурист допустил пару помарок, за выступление получил 161, 59 балл, что в сумме двух дней дало лучшую сумму – 247,82 балла.

Второе место завоевал Александр Петров. Третьим стал Игорь Ефимчук.

Отметим, что Дмитрий Алиев лидировал и после короткой программы.

"Я ставлю себе плюс. Очень хорошие получил для себя баллы. Конечно, если бы прокат был чистый, оценки были бы еще выше, но в целом отмечу, что этот старт стал для меня положительным. А над теми ошибками, которые я совершил, буду работать", - отметил после выступления Дмитрий Алиев.

Комиинформ
Ключевые слова: фигурное катание
Рубрика: Спорт
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Комментарии (1)

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    Ухта
    5.02.2017 (10:37)
    1
    Браво! Легко катается!

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