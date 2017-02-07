Томатная коллекция ООО "Пригородный" в 2017-ом пополнится новыми сортами

Новые сорта томатов высадили в этом году в ООО "Пригородный". Как рассказал "Комиинформу" заместитель генерального директора, главный агроном Евгений Григорай, жители Сыктывкара и ближайших окрестностей смогут приобрести в 2017-ом томаты сортов "Макарена", "Старбак", "Торреро" и "Таймыр", сочетающие в себе отличный внешний вид и отменные вкусовые качества.

Новые сорта томатов дополнили ассортиментную линейку предприятия. В прошлом году "Пригородный" начал выращивать розовоплодные томаты, которые отличаются вкусом, ароматом и необычной окраской. Этот гибрид томата выращивают по старой грунтовой технологии.

Истинным украшением томатной коллекции являются томаты-черри, упакованные в прозрачные контейнеры по 250 грамм. Гибрид "Сакура" хоть и не отличается урожайностью, однако его вкусовые качества превосходят все предлагаемые на рынке Сыктывкара черри-томаты от импортных и отечественных поставщиков.

По словам собеседника агентства, принцип посадки томатов в производственных условиях отличается от того, как мы это привыкли делать у себя на даче.

"Если мы на предприятии сразу посадим томат в грунт, то растение начнет буйно расти, разовьется мощная вегетативная масса в результате мы получим небольшие плоды с большим опозданием, - рассказал Е. Григорай. – В условиях защищенного грунта используется специальный технологический прием: томаты выставляют в теплицу, но не высаживают. Они находятся в теплице до тех пор, пока не зацветет первая кисть. Это означает, что растение начало развиваться в нужном генеративном направлении. Как только начинается цветение, томаты высаживают в грунт. Мы планируем высадку на этой неделе".

Еще один технологический прием, который позволяет в полной мере реализовать потенциал растения и используется на предприятии для повышения урожайности – прививка томатов. Из-за сложности и высокой технологичности процесса очень мало хозяйств в России занимаются прививкой.

"Специально для этой цели мы приобретаем семена "подвоя" мощных диких томатов, - рассказал Е. Григорай. - На 16 день после всходов срезаем верхнюю часть подвоя и прививаем надземную часть - "привой", культурного томата. Через неделю они срастаются и образуют единое растение. Привитые томаты находятся около 45 дней в рассадном отделении, после чего их выставляют в теплицу, где, спустя некоторое время, высаживают в грунт. На сегодня около 25 процентов томатов на предприятии привитые. В прошлом году за счет привитых томатов удалось собрать дополнительно с каждого квадратного метра теплиц по два килограмма плодов".

С одного квадратного метра ООО "Пригородный" собирает около 41 килограмма томатов – хороший показатель даже для центральных и южных регионов России. Небольшим, но все-таки преимуществом республики является длина дня в мае и июне. Специальным образом формируя растения, специалисты предприятия помогают им эффективно "уловить" весь этот свет. Именно привитые растения с мощной корневой системой в жаркие летние дни реализуют по максимуму потенциал нашего короткого лета.

По словам собеседника агентства, томаты будут высажены на площади в 2,5 гектара. Первый урожай сотрудники предприятия соберут уже в третьей декаде марта. Период сбора урожая продлится до конца октября.