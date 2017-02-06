В Коми впервые высадится "Снежный Десант"

6 февраля 2017 года, 11:31 | Койгородский, Корткеросский
Фото предоставлено организаторами

С 20 по 26 февраля на территории Республики Коми пройдет всероссийская патриотическая акция Российских студенческих отрядов -"Снежный Десант".

Стартовала Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант #РСО". В этом году по всей стране в ней примут участие 17 регионов, а это 84 отряда, около 1 800 студентов. Участники акции помогают ветеранам, многодетным семьям, организовывают спортивно-оздоровительные и культурные мероприятия.

"Снежный десант" - проводится во многих регионах Российской федерации и пользуется большой популярностью у бойцов студенческих отрядов. На территории Республики проект будет реализован впервые, и будет носить название – "Северный Десант".

Как сообщили "Комиинформу" организаторы, в конце февраля лучшие бойцы студенческих отрядов Республики отправятся на территорию двух районов – Корткеросского и Койгородского, в составе специально сформированных отрядов, помогать людям.

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Бойцы будут проводить профориентацинную работу для старшеклассников, творческие мастер-классы для детей начальных классов, бесплатные вечерние концертные программы для местного населения. Так же в обязательном порядке трудовой десант на местах социальной значимости и оказание шефской помощи ветеранам Великой отечественной войны, труда и пенсионерам.

Организаторами акции выступает Штаб Студенческих отрядов Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина.

Комиинформ
Ключевые слова: студотряд, помощь
Рубрика: Общество
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