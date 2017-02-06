Гимназия искусств в Коми будет выпускать профессиональных артистов

С 1 февраля Гимназия искусств при главе Коми имени Ю.А.Спиридонова готовит профессиональных артистов. Это значит, что после окончания 9-го класса воспитанники не будут переходить в другое учебное заведение, а получат "корочку" о профессиональном образовании прямо в стенах альма-матер. Теперь вчерашние гимназисты будут становиться специалистами, минуя студенческую скамью.

Статус гимназии, в которой обучаются одаренные дети со всей республики, повысился в результате постановления правительства за подписью первого заместителя председателя Ларисы Максимовой. "Переименовать государственную общеобразовательную школу-интернат "Гимназия искусств при Главе Республики Коми" имени Ю.А.Спиридонова в государственное профессиональное образовательное учреждение "Гимназия искусств при Главе Республики Коми" имени Ю.А.Спиридонова", - гласит документ.

По словам директора гимназии Марии Кузьбожевой, постановление узаконило юридически то, чем гимназия занимается фактически вот уже более 20 лет. "Даже самые маленькие наши воспитанники понимают, что они получают азы профессионального образования, а не заполняют свое свободное время кружками по интересам. К примеру, спрашиваю на днях группу второклассников, куда они спешат, какой урок у них по расписанию. "Специальность",- хором отвечают малыши. Понимаете, они осознают, что для них фортепиано, скрипка, виолончель - это специальность, это будущая профессия! В то же время, мы знаем, что путь в профессии, связанные с искусством, очень длинный: начинается с первого класса музыкальной школы, продолжается в колледже искусств и консерватории и только по ее окончании выпускник получает долгожданный диплом", - подчеркнула М.Кузьбожева.

Однако прежде чем реализовать право доводить своих выпускников до диплома о среднем профессиональном образовании, гимназии предстоит пройти процедуры лицензирования, аккредитации. Пока такая работа будет проводиться только по двум профессиям: "Артист балета" и " Артист танца".

"Для аккредитации по этим профессиональным программам в гимназии есть все условия: хорошая материальная база, высококвалифицированные кадры, хорошие показатели государственной итоговой аттестации за прошлые годы. Фактически выпускников с дипломами "Артист балета" и " Артист танца" гимназия уже много лет готовила, но выдавать дипломы не могла, поскольку по типу учебного заведения гимназия была общеобразовательной школой. Теперь все встало на свои места. Я хочу поблагодарить коллектив Колледжа искусств Республики Коми, который многие годы доучивал до выпуска наших артистов балета в соответствии с договором между гимназией, колледжем и двумя заинтересованными министерствами республики, образования и культуры", - отметила директор гимназии.

Комментируя нововведение, заместитель председателя правительства Коми-министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова подчеркнула, что в дальнейшем перечень программ среднего профессионального образования, которые будут реализовываться в гимназии, будет расширен.

"Изменив тип организации (из общеобразовательной в профессиональную), гимназия сохраняет свою уникальность и профильность. Так же, как и раньше, будет осуществляться прием на обучение по общеобразовательным программам, начиная с 1 класса. Будут реализовываться ряд предпрофессиональных программ в области изобразительного, музыкального и театрального искусств.

В то же время учащиеся, принятые на обучение по программе среднего профессионального образования "Искусство балета", по окончании гимназии получат диплом с квалификацией "Артист балета, преподаватель", - уточнила Н.Михальченкова.