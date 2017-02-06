Вечер современной поэзии с участием известных поэтов пройдет в Корткеросе и Сыктывкаре

5 февраля 2017 года, 18:20 | Корткеросский, Сыктывкар

Вечер современной поэзии "Потому что душа осиянна" с участием известных поэтов республики Надежды Мирошниченко и Андрея Попова, а также гостя из Архангельской области – ученого-философа, барда и путешественника Василия Матонина, состоится 7 февраля в Центральной библиотеке Корткеросского района.

Организатором музыкально-поэтического вечера выступили Коми региональное отделение Союза писателей России и Центр коми культуры села Корткерос. Перед гостями выступят Народный поэт Коми Надежда Мирошниченко, заместитель председателя правления Коми регионального отделения Союза писателей России Андрей Попов, художественный руководитель ансамбля "Исерга" музыкант и продюсер Александр Фёдоров и человек-оркестр, бард и путешественник Василий Матонин.

Программа вечера будет состоять из выступлений трех литераторов, а в перерывах корткеросский ансамбль "Исерга" исполнит песни, написанные Александром Фёдоровым на слова приглашенных в Корткеросский район поэтов.

"На этом вечере впервые прозвучат песни "Ясная поляна" на стихи Надежды Мирошниченко, "Колонна № 5" на стихи Андрея Попова и несколько моих авторских произведений, - рассказал нам Александр Фёдоров. – Центральной фигурой мероприятия станет Василий Матонин – человек-оркестр, путешественник. Он обошел на яхте Средиземное море, совершил путешествие по Северному Ледовитому океану путями Семена Дежнева. Лучше всего его иллюстрируют его же стихи: "Русский с кровью татарской и цыганской душой, то скуплюсь, а то барствую на дороге большой…".

По словам собеседника агентства, для жителей Сыктывкара музыкально-поэтический вечер пройдет 8 февраля в Литературном музее имени И. Куратова. Начало в 16.00.

Геня Джавршян
Ключевые слова: литературно-музыкальный вечер, вечер современной поэзии
Рубрика: Общество
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