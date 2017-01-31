Футбольный клуб "Воркута" выступит в высшем дивизионе чемпионата Канады

31 января 2017 года, 16:30 |
Фото с сайта http://www.fcvorkuta.com

Заполярный город Республики Коми значится на футбольной карте Канады. ФК "Воркута", основали в 2008 году выходцы из Советского Союза. Начинали энтузиасты с низов футбольной иерархии страны кленового листа. И вот уже этой весной команда начнет сезон в высшем дивизионе чемпионата североамериканской страны — Канадской лиге соккера.

В команде, базирующейся в Торонто, изначально были собраны русскоязычные футболисты. Сейчас в ФК "Воркута" играют представители семи национальностей.

"Это делает нас большой семьей, которая постоянно растет, становясь не просто футбольным клубом, но чем-то большим. Мы семья, состоящая из людей разных национальностей, религий, профессий и интересов, которых объединила прекрасная игра — соккер", - говорится на сайте ФК "Воркута".

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Для решения задач на более высоком уровне пригласили украинского специалиста Олега Луткова. В его послужном списке работа главным тренером в запорожском "Металлурге". Будучи вратарем, он выступал за узбекский "Пахтакор", "Металлург" и "Кривбасс".

Интересно, что в лиге есть еще два клуба, основанные эмигрантами из стран бывшего Советского Союза. Это "Торонто Атомик" и ФК "Юкрэйн Юнайтед".

Илья Баканов
Ключевые слова: эмигранты, футбол
Рубрика: Спорт
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