В Коми впервые за пятилетку снизилось количество зарегистрированных преступлений

В прошлом году в Коми впервые за последние пять лет количество зарегистрированных преступлений снизилось и составило 19045, что на 4881, или на 20,4% меньше, чем в 2015-ом.

Как заявил на заседании коллегии прокуратуры региона прокурор Сергей Бажутов, вместе с тем число оконченных преступлений уменьшилось на 12,3% - до 11850, а количество приостановленных – на 16,5% до 7930. В абсолютных цифрах раскрыто на 1 664 преступления меньше, в то же время раскрываемость возросла с 59% до 60%.

"Снижение числа регистрируемых преступлений нами прогнозировалось и во многом обусловлено изменениями, внесенными в уголовное и административное законодательство", - пояснил прокурор.

Так, с июля прошлого года были декриминализированы совершенные впервые хищения чужого имущества стоимостью до 2500 рублей, нанесение побоев при отсутствии квалифицирующих признаков и уклонение от уплаты алиментов, увеличен размер ущерба по ряду других статьей Уголовного кодекса.

В то же время, сообщил С.Бажутов, не теряет актуальности проблема укрытия преступлений от учета. Прокуроры снизили активность по выявлению ранее известных, но по разным причинам не учтенных преступлений, количество которых снизилось почти в два раза – с 1964 до 1089, особенно существенно в прокуратурах Инты, Прилузского и Эжвинского районов.

Всего в прошлом году надзорный орган республики выявил 38 тысяч нарушений закона. В целях их устранения было внесено около 3400 представлений, по протестам прокурора отменено и изменено 3300 незаконных правовых актов. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены более пяти тысяч должностных лиц.

В целях защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и государства в суды направлено более восьми тысяч исков на сумму 435 миллионов рублей, судами удовлетворено 8306 исков на сумму 357 миллионов. По материалам прокурорских проверок возбуждено 185 уголовных дел.