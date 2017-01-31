В Коми впервые за пятилетку снизилось количество зарегистрированных преступлений

31 января 2017 года, 13:16 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В прошлом году в Коми впервые за последние пять лет количество зарегистрированных преступлений снизилось и составило 19045, что на 4881, или на 20,4% меньше, чем в 2015-ом.

Как заявил на заседании коллегии прокуратуры региона прокурор Сергей Бажутов, вместе с тем число оконченных преступлений уменьшилось на 12,3% - до 11850, а количество приостановленных – на 16,5% до 7930. В абсолютных цифрах раскрыто на 1 664 преступления меньше, в то же время раскрываемость возросла с 59% до 60%.

"Снижение числа регистрируемых преступлений нами прогнозировалось и во многом обусловлено изменениями, внесенными в уголовное и административное законодательство", - пояснил прокурор.

Так, с июля прошлого года были декриминализированы совершенные впервые хищения чужого имущества стоимостью до 2500 рублей, нанесение побоев при отсутствии квалифицирующих признаков и уклонение от уплаты алиментов, увеличен размер ущерба по ряду других статьей Уголовного кодекса.

В то же время, сообщил С.Бажутов, не теряет актуальности проблема укрытия преступлений от учета. Прокуроры снизили активность по выявлению ранее известных, но по разным причинам не учтенных преступлений, количество которых снизилось почти в два раза – с 1964 до 1089, особенно существенно в прокуратурах Инты, Прилузского и Эжвинского районов.

Всего в прошлом году надзорный орган республики выявил 38 тысяч нарушений закона. В целях их устранения было внесено около 3400 представлений, по протестам прокурора отменено и изменено 3300 незаконных правовых актов. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены более пяти тысяч должностных лиц.

В целях защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и государства в суды направлено более восьми тысяч исков на сумму 435 миллионов рублей, судами удовлетворено 8306 исков на сумму 357 миллионов. По материалам прокурорских проверок возбуждено 185 уголовных дел.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: прокуратура, преступность, коррупция
Персоны: Бажутов Сергей Александрович
Рубрика: Право
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Комментарии (4)

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    Сумеречная зона
    31.01.2017 (14:43)
    0
    Декриминилизированные 157 и 158 то же учитывали? Сомневаюсь - поэтому и снижение.
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    ОПС подкрался незаметно
    31.01.2017 (15:28)
    0
    Давно пора прекращать отчитываться в процентах и количествах, особенно по преступлениям. Ежу ясно, что все цифры высосаны с пальца и "скорректированы" в угоду власть имущим. Ничего общего с реальной ситуацией в Республике Коми.А по логике - должно быть резкое повышение количество преступлений связанные с беспределом, которое творилось при Гайзеровской ОПС. Поэтому, все те кто способствовал ОПС продолжают занимать высокие посты и продвигают свои интересы. Разочарован
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    тут
    31.01.2017 (16:15)
    0
    вот сообщили, что население Республики сокращается каждый год и это может
    причиной для статистики.
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      Сумеречная зона
      31.01.2017 (16:36)
      0
      Жулье уезжает? Сомневаюсь !

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