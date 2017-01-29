В Сыктывкаре сборная России стала лучшей в мире по хоккею с мячом среди юниоров

В столице Коми состоялся финал Первенства мира по хоккею с мячом. Классическое противостояния Россия – Швеция, которого так ждали болельщики, закончилось победой наших хоккеистов.

Кстати, о болельщиках. Их на стадионе было более пяти тысяч. Раздавалось громогласное скандирование "Россия!" С такой поддержкой хозяева не могли отсиживаться в обороне. Да они и не собирались. "Красная машина" атаковала гораздо чаще и гораздо опаснее.

Наши вынуждали шведов фолить, у гостей было три удаления. Но ни голов, ни так называемых стопроцентных моментов россиянам создать не удалось. 0:0 по итогам первого тайма.

После перерыва наши продолжили играть в атаку, но шведы накрывали нападающих, быстро и грамотно действуя в защите.

Но нельзя сказать, что гости не выходили со своей половины поля. Их выходы к воротам выглядели очень опасными.

Удивительно, что за час игрового времени зрители не увидели ни одного гола. Иногда они схватывались за сердце, когда шведы угрожали нашим воротам. Иногда - за голову, когда промахивались россияне или угрозу отводил Антон Андерссон.

Последние надежды болельщиков были связаны угловым, назначенном у ворот гостей на последних секундах второго тайма. Но он не стал результативным, как и основное время игры.

На пятой минуте шведы получили право на свободный удар, который оказался очень опасным и, по мнению гостей, должен был закончиться 12-метровым, ведь россияне нарушили правила. Но вместо этого… получили гол в свои ворота. "Золотым" оказался удар Артёма Гареева.

Шведские игроки и тренеры пытались апеллировать к арбитру, но такие решения заднего хода не имеют. Россия – чемпион мира среди юниоров.

Сразу после матча состоялась церемония награждения. Глава Коми Сергей Гапликов, обращаясь к многочисленным болельщикам, пришедшим на трибуны, поздравил их с величайшей победой.

"Сегодня наш реальный праздник. Болельщики, возвратившиеся на трибуны, через 30 лет увидели феерию спорта и достижения российских спортсменов. Боль, которую они испытывали в течение матча, не сравнится ни с чем. Мы победили!"

Делегат Международной федерации бенди Тор Соренсен поблагодарил республику и лично С.Гапликова за организацию Первенства на высочайшем уровне.