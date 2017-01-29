Юниорская сборная России без проблем вышла в финал Первенства мира в Сыктывкаре

Первый полуфинальный матч Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет сюрпризов не преподнес. На глазах, увы, немногочисленной публики – на трибуне собрались около 500 человек – россияне разгромили сверстников из Норвегии.

Видимо, гости не успели проснуться. Иначе как объяснить, что уже первая атака россиян оказалась голевой – не прошло и 30 секунд, как Алексей Торгонский открыл счет.

В течение следующих шести минут он еще отличился дважды.

Наши не собирались останавливаться на достигнутом. Артём Самойлов, Евгений Неронов и дважды капитан команды Олег Тарнаруцкий отправляли мячи в ворота Лае Браге.

Гости огрызались опасными контратаками. Но счет 7:0 после первого тайма говорит о том, что и второй голкипер сборной Яков Гах, которого тренер россиян Дмитрий Щетинин, поставил защищать ворота в этой игре, мух не ловит, зато прекрасно ловит мячи.

Второй тайм также проходил под диктовку россиян. Обилия голов, как в первом тайме, зрители не увидели. Но и "засухи" не было. Наши хоккеисты отправили в ворота гостей еще три мяча. 10:0 – наши витязи разгромили викингов в Сыктывкаре.

После матча Д.Щетинин отметил, что взаимодействие его игроков стало гораздо лучше, чем в первом матче с норвежцами.

Главный тренер гостей Тор Штейнрем признался, что у его команды не было шансов против россиян. Но они сделают все возможное, чтобы выиграть бронзовые медали Первенства.

Матч за третье место состоится в 16 часов. Финал – в 18. Вход на Республиканский стадион бесплатный.