Под Усинском Газель опрокинула фуру

29 января 2017 года, 13:13 | Усинск
Фото пресс-службы ГИБДД

Вчера, 28 января под Усинском произошло ДТП с крупными автомобилями.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции, 35-летний водитель Газ-2790, двигаясь по автодороге Акись - Ошкурья со стороны села Усть-Уса в направлении Печоры, на 8-м километре выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с а/м МАЗ6422А8-330, который двигался со стороны Печоры.

В результате столкновения большегруз съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В ДТП пострадал 47-летний водитель фуры. Он получил ушиб грудной клетки, левого плеча, левой стопы, но госпитализирован не был. От более тяжелых травм его уберег ремень безопасности.

Известно, что водитель Газели в течение года привлекался к ответственности за нарушение ПДД семь раз.

Комиинформ
Ключевые слова: ДТП
Рубрика: Происшествия
  • 8
  • 1
  • 2
  • 1
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:09 29.01.2017
В Коми водитель минивэна спровоцировал тройное ДТП
10:35 29.01.2017
На трассе Чебоксары-Сыктывкар столкнулись SsangYong Kyron и Toyota RAV4
14:30 27.01.2017
В Печоре водитель на "Хендае" сбил пожилую женщину


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Нужна помощь



Инфоблок

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

27 января

В этот день в 1944 году советские войска освободили от блокады немецко-фашистских войск город Ленинград.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus