Под Усинском Газель опрокинула фуру

Вчера, 28 января под Усинском произошло ДТП с крупными автомобилями.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции, 35-летний водитель Газ-2790, двигаясь по автодороге Акись - Ошкурья со стороны села Усть-Уса в направлении Печоры, на 8-м километре выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с а/м МАЗ6422А8-330, который двигался со стороны Печоры.

В результате столкновения большегруз съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В ДТП пострадал 47-летний водитель фуры. Он получил ушиб грудной клетки, левого плеча, левой стопы, но госпитализирован не был. От более тяжелых травм его уберег ремень безопасности.

Известно, что водитель Газели в течение года привлекался к ответственности за нарушение ПДД семь раз.