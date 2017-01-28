"Дональд Трамп" пригласил коми художника Эриха Вильсона на работу в Белый дом

28 января 2017 года, 13:45 | Сыктывкар
Фото: Юлии Николаевой

Творческий вечер главного художника театра, заслуженного работника Коми Эриха Вильсона состоялся в Академическом театре драмы им.В.Савина 27 января. Капустник прошел в юмористическом стиле и был наполнен шутками на политические темы.

Как зявили зрителям, на торжественном открытии приглашенный президент Белоруссии не смог выйти на сцену, потому что побоялся это сделать без главы Коми Сергея Гапликова, который находился в национальном драметатре: в этот день там тоже отмечался юбилей. Барак Обама не приехал, потому что испугался Лукашенко. А Дональд Трамп испугался композитора и писателя Михаила Герцмана и тоже не приехал.

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Сам М.Герцман в это время зашел в архив вновь созданного министерства культуры, туризма и архивного дела Коми и "раскопал там много фактов, в том числе свежих и международных" о личности Э.Вильсона. Об этом он рассказал гостям вечера. По словам М.Герцмана, в иностранном отделе архива лежит телеграмма от Д.Трампа, который сообщал, что Вильсон "славный парЫнь" и является родственником 28-го президента США Томаса Вильсона, а то, что коми художник имеет эстонские корни, это все россказни.

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По легенде, администрация Белого дома пригласила Вильсона на работу в качестве главного художника. И ему предложили написать групповой портрет всей семьи Трампа маслом. Узнав об этой телеграмме, С.Гапликов принял решение о прижизненном увековечении памяти Вильсона, а на последней сессии Госсовета подняли вопрос о переименовании Выльгорта в Выльсон. "Мало кто заметит разницу и быстро привыкнет. Администрация Сыктывкара, в свою очередь, единогласно переименовала Первомайскую улицу в проспект Вильсона", - продолжал фантазировать композитор.

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Но больше всех М.Герцмана поразил 266-й римский папа. Франциск предложил присвоить Болонской академии художеств имя Вильсона, а когда те воспротивились, папа выпустил буллу. Отныне имя художника звучит Леонардо де Вильсон.

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Сам же М.Герцман начал работать над эпопеей "Вильсониада". Там написаны уже две фразы.

Все это стало возможным благодаря тому, что Э.Вильсон - "это элегантность и вкус". Кутюрье с безграничной фантазией, талант которого радует, увлекает, завораживает. И не отпускает. Радует глаз и веселит сердце.

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Праздник Вильсона открыла гастрономическая сцена: стол накрыли для десерта и вынесли напитки. Гости вечера выходили на сцену и за правильный ответ в викторине, посвященной юбиляру, получали из его рук рюмочку "Вильсоновки" для мужчин и глоток ликера "Вана Таллинн" для женщин. Каждый должен был произнести тост. Первым на сцену вышел брат художника, который специально для этого приехал из Санкт-Петербурга.

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Во время перерывов в игре с гостями Э.Вильсон рассказывал о своем творчестве. Художник начал с "экскурса" в спектакль "Дядя Ваня": "Я тогда был еще молод, и эта работа была очень важна для меня. Потому что, во-первых, ставил его очень интересный режиссер, и наш сценографический ход, подготовка костюмов были очень любопытны. Критики это отмечали. Второй спектакль, о котором хотелось бы сказать, это, конечно же, Островский - "Правда хорошо, а счастье лучше", в Москве на фестивале он получил одобрение. Здесь очень интересно работали актеры. А между лопаток текла холодная струйка. Значит, мы не зря находимся в театре. Не зря творим".

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Э.Вильсон рассказал о детских спектаклях, ведь, по его словам, чем больше художник работает в детских спектаклях, тем больше раскрепощается.

Юбиляр получил почетную грамоту Союза театральных деятелей России. А из Воркуты пришел приветственный адрес от городского драмтеатра, в котором коллеги пожелали "счастливых лет жизни в полном здравии" - художника просили не подвести.

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Настоящим подарком для гостей праздника стало дефиле костюмов художника, выступление "Трио имени Кончиты Вюрст" и "Ансамбля полуплясок и полупесен имени Герцмана".

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*** Вильсон Эрих Эрвинович, главный художник Академического театра драмы им. В. Савина. В театре работает с 1989 года, за это время поставил более 100 спектаклей, среди которых постановки по А.П. Чехову, А.Н. Островскому, А.С. Грибоедову, М.М. Рощину, Ф.М. Достоевскому и др.
Автор нескольких персональных выставок, в т. ч. посвященных А.В. Вампилову, М.М. Рощину. За заслуги в области театрального искусства награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Республики Коми (1994), Почетной грамотой Союза театральных деятелей Российской Федерации (2007), удостоен почетного звания "Заслуженный работник Республики Коми" (2000).

Юлия Николаева
Ключевые слова: юбилей, театр, капустник, Вильсон
Рубрика: Культура
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