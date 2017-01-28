В Сыктывкаре приступили к сносу деревянного дома № 66 по улице Кирова

27 января 2017 года, 17:22 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева и администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре приступили к сносу деревянного дома № 66 по улице Кирова.

По информации сыктывкарской мэрии, к работам по сносу дома подрядчик приступил чуть позже запланированного, так как возникла необходимость определения собственника волоконно - оптический кабеля связи, проходящего через кровлю.

Для обеспечения безопасности вокруг здания установлено ограждение, знак "Дорожные работы" и информационный стенд "Проход запрещен".

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Тротуар перед домом перегорожен в целях обеспечения безопасности пешеходов согласно постановлению администрации. Обустроить защищенный проход на данном месте нет возможности, поскольку проезжая часть в этом месте узкая, а движение транспорта – интенсивное. На данном участке для пешеходов есть альтернатива – тротуар на противоположной стороне дороги, два безопасных пешеходных перехода в зоне прямой видимости: возле военкомата и на светофоре на перекрестке улиц Домны Каликовой и Кирова.

В планах муниципалитета - снос дома № 30 по улице Кирова.

Комиинформ
Рубрика: Общество
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Комментарии (4)

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    О
    27.01.2017 (20:20)
    1
    Знак 1.25 "Дорожные работы" временный, должен быть желтым.Табличка тоже не соответствует ГОСТу. Где ГИБДД?
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    василий
    27.01.2017 (23:59)
    0
    26 января 2017 года в городском суде Инты продолжились слушания по делу Павла Смирнова. До обеда было, где то 20, после обеда 15 слушателей. Вначале по телесвязи опрашивали из Сыктывкарского Сизо бывшего управделами, заместителя руководителя администрации Главы Республики Коми Сердитова Александра Борисовича. Рассказал, что с 2012 года в Республики Коми действовала программа «Огненная вода», заключающаяся в привлечении пьющего населения Республики на выборы в течение года. Для этих целей Республика помогала муниципалитетам сыктывкарской бесплатной водкой. Бывшего гендиректора сыктывкарского ЛВЗ Сердитова А.Б. взяли в администрацию Главы и через него Рогов Анатолий Семёнович первый зам руководителя адм. Главы и Ильяз Ермолаев, курировавший выборы в Р.Коми, передавали ему список, сколько водки необходимо выделить СЛВЗ в районы для спаивания населения. СЛВЗ давал меньше намного. Просили на 4-5 млн. рублей, давали на 200 тысяч рублей. Остальную водку и деньги, для спаивания и привлечения интинцев на выборы, по утверждению Смирнова 3-5 млн. рублей, ему приходилось находить в Инте, чтобы получить нужные проценты на выборах.
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    иван
    28.01.2017 (00:0)
    0
    27 января 2017 года по телемосту опрашивали в Интинском городском суде свидетеля по делу бывшего мэра Инты Павла Смирнова Маращука Павла Олеговича 1982 года рождения. Был политтехнологом, за заслуги перед ЕР, назначили в 2010 году начальником управления информацией правительства и администрации Главы Республики Коми, пока не арестовали в сентябре 2015 года. Сидит в Сизо № 1 г. Москва. Очень хвалил Смирнова Павла как руководителя администрации Инты и очень перспективного в дальнейшей карьере, если бы полиция не остановила, считает его своим другом. Инта ведь депрессивный город, нет предприятий и работы. Поэтому сложно в них побеждать на выборах и поддерживать имидж единой России и его руководства. Поведал нам, что администрация Инты, в лице Смирнова, заключала официальные договора ( может быть они действуют и сейчас) с информационными агентствами с БН Коми и газетой Красное знамя Севера Шучалиной на положительное освещение в СМИ республики информации об Инте. Смирнов же указал, что дополнительно к официальному договору (но не прописанному в бюджете Инты) он заключал дополнительные неофициальные договора с начальниками независимой прессой Р Коми и оплачивал их услуги из своих взяток и поборов с предпринимателей Инты. Зато Смирнов и Инта гремела по Республике своими достижениями, негативных материалов об Инте не было. Марущак поведал, что помогал Смирнову, консультируя его по разным вопросам добровольно и безвозмездно, никаких денег не получал и не вымогал.
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    василий
    28.01.2017 (00:0)
    0
    В Инте была разработана и проверена в действии программа «Огненная вода» по работе с маргиналами, по которой штаб Смирнова путём спаивания населения Инты бесплатной водкой, призывая их к участию в выборах и голосованию за единую Россию. В Республике работала программа поощрения муниципалитетов за хорошие результаты на выборах. Эти показатели: явка избирателей, по победе Единой России на выборах, по отсутствию конфликтов после выборов, протестов, митингов и судебных процессов. У Смирнова всегда эти показатели были самые лучшие. При этом по его докладам, удавалось в Инте привлечь на выборы до трети избирателей. Из 16 000 человек - получалось, что водкой привлекали на выборы 5000 интинцев. Данную программу штаб республиканский принял для всей Республики Коми, и она работала на благо единой России до 2015 года. Муниципалитеты и Инту курировал Ильяз Ермолаев, а также Родов и Чернов. Смирнов же подтвердил свои показания, что с 2012 года возил в Сыктывкар взятки для Ермолаева и Маращука, за информационную поддержку в СМИ республики Коми. Деньги Смирнов передавал Маращуку в его рабочем кабинете и в кафе Лаунши. Суммы несколько сот тысяч рублей. Про своего настоящего патрона Чернова Смирнов молчит, хотя написал вроде явку с повинной. После таких показаний Смирнова Марущак наверно передумал называть Пашу своим другом. БН Коми и Красное знамя Севера помогли Смирнову свалить сенатора жулика Самойлова по Интауглю. Один жулик другого подвинул.

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