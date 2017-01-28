В Сыктывкаре приступили к сносу деревянного дома № 66 по улице Кирова.

По информации сыктывкарской мэрии, к работам по сносу дома подрядчик приступил чуть позже запланированного, так как возникла необходимость определения собственника волоконно - оптический кабеля связи, проходящего через кровлю.

Для обеспечения безопасности вокруг здания установлено ограждение, знак "Дорожные работы" и информационный стенд "Проход запрещен".

Тротуар перед домом перегорожен в целях обеспечения безопасности пешеходов согласно постановлению администрации. Обустроить защищенный проход на данном месте нет возможности, поскольку проезжая часть в этом месте узкая, а движение транспорта – интенсивное. На данном участке для пешеходов есть альтернатива – тротуар на противоположной стороне дороги, два безопасных пешеходных перехода в зоне прямой видимости: возле военкомата и на светофоре на перекрестке улиц Домны Каликовой и Кирова.

В планах муниципалитета - снос дома № 30 по улице Кирова.