Администрация Сысольского района после инцидента со "скорой" пытается решить проблему неочищенных сельских дорог

Администрация Сысольского района пытается решить проблему неочищенных сельских дорог. Вопрос подняли вчера на совещании, после того, как стало известно о доследственной проверке, проводимой по факту инцидента 21 января.

Напомним, близ деревни Ыбпом Сысольского района из-за неочищенных от снега дорог врачам бригады скорой медицинской помощи пришлось более километра тащить пациента с симптомами заболевания сердца на надувных носилках до спецтранспорта.

После публикаций в СМИ следственные и надзорные органы организовали проверку действий чиновников, не обеспечивших проезд "скорой". В рамках нее будет дана правовая оценка действиям местной администрации в части соблюдения законодательства о содержании автомобильных дорог в границах населенных пунктов.

"Деревень, где подобная ситуация с дорогами - много, - отметил в беседе с "Комиинформом" глава Сысльского района Роман Носков. - Вчера на совещании мы договорились, что с владельцами буранов в таких труднодоступных населенных пунктах будут заключаться соглашения, чтобы в подобных экстренных случаях их привлекать к помощи. Все главы этих населенных пунктов проинформированы".

В СУ СК России по Коми уточнили, что проверка может занять от трех до 30 суток. По ее итогам будет принято процессуальное решение.