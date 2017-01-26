Администрация Сысольского района после инцидента со "скорой" пытается решить проблему неочищенных сельских дорог

26 января 2017 года, 11:45 | Сысольский

Администрация Сысольского района пытается решить проблему неочищенных сельских дорог. Вопрос подняли вчера на совещании, после того, как стало известно о доследственной проверке, проводимой по факту инцидента 21 января.

Напомним, близ деревни Ыбпом Сысольского района из-за неочищенных от снега дорог врачам бригады скорой медицинской помощи пришлось более километра тащить пациента с симптомами заболевания сердца на надувных носилках до спецтранспорта.

После публикаций в СМИ следственные и надзорные органы организовали проверку действий чиновников, не обеспечивших проезд "скорой". В рамках нее будет дана правовая оценка действиям местной администрации в части соблюдения законодательства о содержании автомобильных дорог в границах населенных пунктов.

"Деревень, где подобная ситуация с дорогами - много, - отметил в беседе с "Комиинформом" глава Сысльского района Роман Носков. - Вчера на совещании мы договорились, что с владельцами буранов в таких труднодоступных населенных пунктах будут заключаться соглашения, чтобы в подобных экстренных случаях их привлекать к помощи. Все главы этих населенных пунктов проинформированы".

В СУ СК России по Коми уточнили, что проверка может занять от трех до 30 суток. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: медицина, коми, зима, ЖКХ, ЖКУ, власти
Рубрика: Право
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