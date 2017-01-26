Из-за морозов школьники нескольких муниципалитетов Коми останутся дома
Сегодня, 26 января, в нескольких муниципалитетах Коми объявлен актированный день.
В Воркуте в 1-ю смену занятия отменяются с 1 по 11 классы, а также для студенов 1, 2 курсов дневного отделения средне-специальных учебныз заведений на базе 9 классов.
С 1 по 6 классы не учатся в Сыктывдинском, а также Корткеросском районе - во всех образовательных учреждениях, кроме села Мордино.
В 1-4 классах занятия отменены в Вуктыле, Княжпогостском, Сысольском, Усть-Вымском, Троицко-Печорском районе Коми.
В Койгородском районе отменяются занятия для учащихся 1-8 классов.
Также, напомним, сыктывкарские школьники 1-6 классов могут сегодня не спешить на занятия. На столбике термометра в столице региона -30.
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