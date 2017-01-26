Из-за морозов школьники нескольких муниципалитетов Коми останутся дома

26 января 2017 года, 7:17 | Воркута, Вуктыл, Княжпогостский, Корткеросский, Сыктывдинский, Сыктывкар, Сысольский, Троицко-Печорский, Усть-Вымский
Фото Антона Пархачёва

Сегодня, 26 января, в нескольких муниципалитетах Коми объявлен актированный день.

В Воркуте в 1-ю смену занятия отменяются с 1 по 11 классы, а также для студенов 1, 2 курсов дневного отделения средне-специальных учебныз заведений на базе 9 классов.

С 1 по 6 классы не учатся в Сыктывдинском, а также Корткеросском районе - во всех образовательных учреждениях, кроме села Мордино.

В 1-4 классах занятия отменены в Вуктыле, Княжпогостском, Сысольском, Усть-Вымском, Троицко-Печорском районе Коми.

В Койгородском районе отменяются занятия для учащихся 1-8 классов.

Также, напомним, сыктывкарские школьники 1-6 классов могут сегодня не спешить на занятия. На столбике термометра в столице региона -30.

Ярослава Пархачева, Геня Джавршян
Ключевые слова: ЦГМС, Погода, образование, зима
Рубрика: Общество
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Комментарии (2)

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    Меня зовут
    26.01.2017 (07:27)
    0
    А в Мордино 30 градусов и учиться можно?
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    Меня зовут
    26.01.2017 (10:18)
    0
    У нас в Айкино что то творится невоброзимое!!Вчера местами было _ 35, день не актирован для школьников,не пустили в школу и говорчт,что прогул!Сегодня намного теплей,актированный!Администрация молчит,детей не знаешь,отправлять или нет?Для чего интнрнет в школах???Неужели нельзя информировать родителей правильно??Где искать нам,родителям школьников младших классов искать информацию????


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