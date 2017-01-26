Председатель Избиркома Коми дал показания по делу Михаила Брагина

В Сыктывкарском городском суде в процессе по уголовному делу депутата Госсовета Коми Михаила Брагина сегодня допросили еще одного свидетеля — председателя Избирательной комиссии Коми, назначенного на должность в декабре прошлого года.

Напомним, М.Брагина обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе и во вмешательстве в деятельность конкурирующих фирм.

В суде Дмитрий Митюшев показал, что знаком с подсудимым с 2005-го года, общался с ним только по работе, в том числе и при обсуждении вопроса о распределении депутатских мандатов. Инициатором таких разговоров был лидер реготделения "ЛДПР".

В ходе допроса свидетель пояснил, что такое "технический" и "опорный" кандидат, указав на то, что в законодательстве эти понятия не прописаны, поэтому он может лишь высказать личное мнение на этот счет. В первом случае кандидат, по словам Д.Митюшева, понимает, что не займет место депутата, на второго делается ставка как на победителя выборной гонки.

"Можно ли назвать опорным кандидата, который неизвестен для электората, но активно финансировал выборную кампанию?" - поинтересовался гособвинитель, на что получил отрицательный ответ.

По поводу "проходных" округов свидетель заявил, что Избирком такую статистику не ведет. Такие данные у партий находятся только на уровне предположений.

О фактах отказа от мандатов в рамках дела Брагина свидетелю неизвестно. Кроме того, пояснил он, сам факт предложения лидера партии отказаться от мандата кандидату на должность депутата не является чем-то противозаконным, если при этом в отношении него не применяются никакие угрозы.

В процессе по делу вновь отложились прения сторон, а также рассмотрение ходатайства гособвинителя, заявленного еще 18 января, о проведении судебной экспертизы оценки стоимости бизнеса компаний "Главмедиа" и "Релиз". Ходатайство рассмотрят на следующем заседании.