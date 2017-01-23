Вынесен приговор директору усинского предприятия, по чьей вине погиб работник

23 января 2017 года, 21:10 | Усинск
news.sarbc.ru

Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Усинск Энерго-Сеть Строй" Р.Черечечи. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Усинска.

Судом установлено, что в период времени с апреля по июнь 2016 года работники ООО "Усинск Энерго-Сеть Строй" использовали в качестве бани расположенный на территории производственной базы предприятия металлический балок. Балок был не заземлен, а электропроводка в нём неисправна. Угрожающая жизни работников "баня" использовалась с ведома директора, ответственного за соблюдение правил безопасности. Преступная неосторожность руководителя предприятия привела к трагедии: 23 июня 2016 г. мывшийся в балке работник получил смертельный удар током.

Вину в совершении преступления гендиректор полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года. По приговору осужденный также обязан выплатить родственникам погибшего 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело расследовано Следственным отделом по г. Усинску СУ СКР по Республике Коми.

Комиинформ
Рубрика: Происшествия
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