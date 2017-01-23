Тело 46-летнего мужчины обнаружили в Печоре с помощью соседей

23 января 2017 года, 17:56 |
Фото:coppoka.ru

Сотрудники печорского спас-отряда "СПАС-Коми" на прошлой неделе дважды выезжали на вскрытие дверей, чтобы помочь правоохранителям попасть в квартиры граждан. В обоих случаях хозяева скончались.

Как пояснили "Комиинформу" в печорском следственном отделе, в одной из квартир проживала женщина 1928 года рождения, которая болела и умерла от старости. Во втором случае жители одного из домов почувствовали сильный запах и обратились в правоохранительные органы. В квартире обнаружили тело 46-летнего мужчины, причину смерти которого установить не удалось из-за гнилостных изменений.

По данным фактам в возбуждении уголовного дел отказано.

Всего с начала месяца в Печоре по некриминальным причинам умерли 43 человека, двое из них покончили с собой, двое замерзли, одна девочка погибла в результате прорыва трубы горячего водоснабжения.

Юлия Николаева
Ключевые слова: спасатели, погибшие, Печора
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (1)

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    слава единой россии
    23.01.2017 (18:35)
    1
    будь она проклята

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