Тело 46-летнего мужчины обнаружили в Печоре с помощью соседей
Сотрудники печорского спас-отряда "СПАС-Коми" на прошлой неделе дважды выезжали на вскрытие дверей, чтобы помочь правоохранителям попасть в квартиры граждан. В обоих случаях хозяева скончались.
Как пояснили "Комиинформу" в печорском следственном отделе, в одной из квартир проживала женщина 1928 года рождения, которая болела и умерла от старости. Во втором случае жители одного из домов почувствовали сильный запах и обратились в правоохранительные органы. В квартире обнаружили тело 46-летнего мужчины, причину смерти которого установить не удалось из-за гнилостных изменений.
По данным фактам в возбуждении уголовного дел отказано.
Всего с начала месяца в Печоре по некриминальным причинам умерли 43 человека, двое из них покончили с собой, двое замерзли, одна девочка погибла в результате прорыва трубы горячего водоснабжения.
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