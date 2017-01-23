В 2017 году в Водном появится блочно-модульная котельная

23 января 2017 года, 17:20 | Ухта
Фото rkomi.ru

Заместитель председателя правительства Коми Константин Лазарев-министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства отчитался главе республики Сергею Гапликову о работе котельной в ухтинском поселке Водный.

Напомним, 21 января в 20:15 по причине технологического сбоя на котельной без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались жители 99 жилых домов, в которых проживает 6610 чел, а также ряд социальных объектов: два детских сада, школа, врачебная амбулатория.

В настоящее время специалисты разбираются, что послужило причиной скачка напряжения в сетях. Кроме того, предстоит выяснить, почему в условиях аварии не сработала автоматика.

"Жители поселка около семи часов вынуждены были оставаться без тепла, и только благодаря сравнительно теплой погоде система не была разморожена", сказал К.Лазарев.

Вице-премьер доложил главе, что уже в этом году проект по строительству в Водном новой блочно-модульной котельной будет завершен. По его словам, нынешняя котельная тоже неплохая, но ее установленная мощность выше, чем нагрузка, которая на нее приходится.

Ольга Полина
Ключевые слова: ЖКХ, авария
Рубрика: Общество
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Комментарии (2)

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    батареи ели тёплые, а они отчитались уже.
    23.01.2017 (18:55)
    0
    Ваш комментарий...
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    Водный
    23.01.2017 (19:46)
    0
    Посмотрим,посмотрим,что будет дальше.Министр видать технарь с опытом, в котельных разбирается на отлично. А батареи до сих пор не нагрелись.Как будем платить?

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