В Сыктывкаре несовершеннолетнему пациенту более месяца не могли сделать рентген-снимок

23 января 2017 года, 15:53 | Сыктывкар
Фото из архива Комиинформа

Жительница Сыктывкара направила сигнал на портал "Активный регион" с жалобой на то, что больше месяца не может сделать ребенку рентген-снимок, так как в Детской республиканской больнице сломался аппарат.

Женщина объяснила, что по записи через поликлинику очередь на рентген составляет месяц. Платный снимок в ДРБ невозможно сделать из-за поломки аппарата, а в других поликлиниках эту услугу отказываются оказать платно, так как ребенок несовершеннолетнего возраста.

"Год назад моему ребенку сделали сложную операцию, - рассказала в своем обращении сыктывкарка. - Конструкцию, которой закрепили сустав, необходимо снять не позднее года после операции. В течение года ребенок был прооперирован еще дважды, соответственно, рентген-снимки разных суставов делались в течение года неоднократно. Очередной снимок надо было сделать 19 декабря, чтобы врач назначил дату операции по удалению конструкции, назначил перечень анализов, которые необходимо сдать до операции. К врачу пойдем без снимка. Тянуть дальше некуда".

Как следует из опубликованного на портале ответа Минздрава Коми, ГУ "Республиканская детская клиническая больница" (далее РДКБ) проводит исследования детей в случае экстренного обращения в приемный покой или травмпункт данного учреждения, а также исследования пациентов, направленных из консультативной поликлиники РДКБ.

На уровне детских поликлиник Сыктывкара плановые рентгенологические исследования проводятся следующим образом:
- в Сыктывкарской детской поликлинике № 1 длительность ожидания составляется не более 5 дней, обследование проводится на базе Сыктывкарской детской поликлиники № 3;
- в Сыктывкарской детской поликлинике № 2 длительность ожидания не более 7 дней, обследование проводится на базе Сыктывкарской детской поликлинике № 3;
- в Сыктывкарской детской поликлинике № 3 длительность ожидания не более 7 дней, обследование проводится на базе медучреждения в две смены;
- в Эжвинской детской городской поликлинике длительность ожидания не более 7 дней, обследование проводится на базе медучреждения;
- в Сыктывкарской городской поликлинике длительность ожидания не более 3 дней, обследование проводится на базе лечебного учреждения в две смены.

Геня Джавршян
Ключевые слова: сигнал, рентген, минздрав коми, Активный регион
Рубрика: Общество
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Комментарии (3)

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    Леня
    23.01.2017 (16:10)
    1
    чегооооо????? Минздрав вы о чем? нам с ргс дали направление на рентген тбс, в первой детской сказали очередь ждать месяц-полтора....записали в журнал, сказали позвонят.
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    Лили
    23.01.2017 (17:32)
    0
    Где логика?
    В детской поликлинике № 1 длительность ожидания составляется не более 5 дней, обследование проводится на базе Сыктывкарской детской поликлиники № 3;
    а в Сыктывкарской детской поликлинике № 3 длительность ожидания не более 7 дней

    Это как вообще?
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    странно
    23.01.2017 (20:20)
    0
    не верю минздраву

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