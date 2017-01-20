В Сыктывкаре неведомая фирма настаивает на "коллективной замене счетчиков электроэнергии"" в квартирах . В редакцию агентства "Комиинформ" обратилась читательница, предоставив "уведомление о замене приборов учета электроэнергии". Женщина проживает в Орбите, на Петрозаводской 17.

Документ сообщает потребителям электроэнергии о том, что им необходимо заменить счетчики, "не соответствующие правилам организации расчетных приборов учета" по причине того, что "срок межпроверочного интервала истек".

"Если ваш электросчетчик не пригоден для осуществления расчетов за потребленную энергию, расчеты с Вами будут производиться по нормативу потребления коммунальной услуги электроснабжения в соответствии с п.59,50 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах", - говорится в уведомлении.

Жильцов дома №17 по Петрозаводской предупредили, что "коллективная замена электросчетчиков" будет производиться с 9 по 25 января этого года. Для связи с компанией "Служба Учета Энергоресурсов", выславшей уведомление, указан мобильный телефон.

Корреспондент "Комиинформа" дозвонился в Службу.

- Добрый день! Это Служба Учета Энергоресурсов?

- Ну...наверно, да.

- Так "наверно", или это Служба?

- Раз вы звоните по этому мобильному, значит да, - ответила на другом конце провода женщина.

На вопрос о предстоящих в многоквартирном доме работах, в компании поинтересовались, когда была последняя смена счетчика. Получив ответ, что счетчик меняли в прошлом году, нам ответили, что замене подлежат более старые модели. Услуга платная, добавили в компании, однако ее стоимость по телефону называть отказались.

Основные поставщики электроэнергии подобных уведомлений горожанам не рассылают. В "Коми энергосбытовой компании" "Комиинформ" уведомили, что подобных уведомлений никому не отправляли и предупредили о возможном мошенничестве.

В "Комиэнерго" также попросили горожан сохранять бдительность и предупредили о том, что на подобных уведомлениях обязательно должно быть официальное название компании с указанием не мобильного, а стационарного номера телефона.