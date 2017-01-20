В столице Коми отравившихся наркотиками в 2016 году стало меньше

20 января 2017 года, 15:23 | Сыктывкар
фото: Антона Пархачева

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в Коми пошли на спад. В 2016 году их зарегистрировано меньше на 43,7 процента, чем в 2015 году. Число преступлений составило 574. Об этом на пресс-конференции в УМВД Сыктывкара рассказал начальник управления Александр Спиридонов.

В суд направлено 175 фактов (аналогичный период прошлого года – 264), по фактам сбыта дел стало больше - 103 против 41, к уголовной ответственности привлечено 139 человека (тот же период прошлого года – 257).

Раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков возросла на 13% и составила 59,3% (аналогичный период 2016 года - 46,3%). Из незаконного оборота правоохранители изъяли 24 килограмма 62 грамма веществ (тот же период прошлого года – 21 килограмм 575 граммов; рост составил 11,5 процента).

К административной ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача по ст. 6.9 КРФоАП привлечено 146 человек против 93 прошлогодних, по ст. 6.8 КРФоАП за незаконный оборот наркотических средств – 8 (10).

Как пояснил А.Спиридонов, ситуацию в этой сфере также характеризует число обращений за медицинской помощью при отравлении психоактивными веществами. В 2016 году медики помогли 118 отравившимся, в то время как в 2015 году таких людей было 849 человек, из них 203 подростка.

"Считаю, что при проведении реорганизации управления госнаркоконтроля и создании в Управлении отдела по контролю за оборотом наркотических средств обеспечена преемственность и непрерывность принимаемых мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, - рассказал А.Спиридонов. - Тем не менее, перед нами стоят задачи укрепления оперативных позиций на ключевых направлениях борьбы с незаконным оборотом наркотиков, во взаимодействии с МВД по Коми выявление и ликвидация каналов поставки наркотиков, пресечение деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, осуществляющих противоправную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием интернета".

Юлия Николаева
Ключевые слова: статистика, Спиридонов наркотики, преступления
Рубрика: Происшествия
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