Исследования ученых из Коми по перепрограммированию стрессоустойчивости клеток получили поддержку на федеральном уровне

16 января 2017 года, 15:52 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Биолог из Коми Илья Велегжанинов и его группа получили президентский грант на научные исследования. Федеральный центр оценил идею ученых из Коми по перепрограммированию стрессоустойчивости клеток. Пока это фундаментальное исследование, но у него большое прикладное будущее.

Итоги грантового конкурса стали известны в декабре 2016-го. Финансирование - 1, 2 миллиона рублей - поступит двумя равными частями в течение двух лет.

Как рассказал "Комиинформу" старший научный сотрудник отдела радиоэкологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН Илья Велегжанинов, суть научного исследования заключается в перепрограммировании активности генов таким образом, чтобы клетка стала более устойчивой к стрессам. К основным видами стресса ученый отнес радиацию, тепловое и окислительное воздействие.

"Сама идея возникла еще в 2015 году, а новая в биологической науке технология — редактирование геномов и программирование эпигеномов, именуемая CRISPR/Cas9, которая позволяет изменять активность сразу множества генов, возникла и развивалась поэтапно с 2012 по 2015 годы, - пояснил Илья Велегжанинов. - Благодаря нашему исследованию будут лучше поняты и осознаны механизмы регуляции стрессоустойчивости".

По словам собеседника агентства, в будущем технологию можно будет применять для выведения устойчивых сельскохозяйственных культур и потенциального увеличения эффективности лучевой и химиотерапии при лечении онкозаболеваний.

Описанные исследования под руководством И. Велегжанинова ведутся с начала 2016-го года. Сотрудники института биологии проводят эксперименты как со здоровыми, так и с раковыми клетками человека. Конечным результатом исследования должно стать создание клеток человека, значительно более устойчивых к различным видам стресса, но при этом не лишенных способности контролировать свое деление и стабильность генома.

Геня Джавршян
Ключевые слова: повышение стрессоустойчивости клеток, перепрограммирование генома, Коми НЦ УрО РАН
Рубрика: Общество
  • 0
  • 1
  • 0
  • 1
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

18:58 12.01.2017
Формирование системы национальной подписки к ведущим мировым научным базам данных позволит повысить доступность научных знаний
12:23 11.01.2017
Галина Китайгородская возглавила Коми республиканский институт развития образования
09:57 30.12.2016
К последней минуте 2016 года добавят лишнюю секунду


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

16:19
Мэрия Сыктывкара привлечет ТСЖ "Карла Маркса 213" к административной ответственности
15:59
В Коми поставлена задача повысить качество питания в школах
15:51
Исследования ученых из Коми по перепрограммированию стрессоустойчивости клеток получили поддержку на федеральном уровне
15:40
Прокурор запросил для экс-руководителя Комитета лесов Коми Василия Осипова 12 лет колонии
14:53
Сергей Гапликов: "Со времен Петра I прокуратура была и остается оком государевым"

Нужна помощь



Мы рядом
Антон.
Срочная помощь!
Нужны средства на лечение детского аутизма в Китае. (Сыктывкар)
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
перейти в раздел



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus