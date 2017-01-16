Исследования ученых из Коми по перепрограммированию стрессоустойчивости клеток получили поддержку на федеральном уровне

Биолог из Коми Илья Велегжанинов и его группа получили президентский грант на научные исследования. Федеральный центр оценил идею ученых из Коми по перепрограммированию стрессоустойчивости клеток. Пока это фундаментальное исследование, но у него большое прикладное будущее.

Итоги грантового конкурса стали известны в декабре 2016-го. Финансирование - 1, 2 миллиона рублей - поступит двумя равными частями в течение двух лет.

Как рассказал "Комиинформу" старший научный сотрудник отдела радиоэкологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН Илья Велегжанинов, суть научного исследования заключается в перепрограммировании активности генов таким образом, чтобы клетка стала более устойчивой к стрессам. К основным видами стресса ученый отнес радиацию, тепловое и окислительное воздействие.

"Сама идея возникла еще в 2015 году, а новая в биологической науке технология — редактирование геномов и программирование эпигеномов, именуемая CRISPR/Cas9, которая позволяет изменять активность сразу множества генов, возникла и развивалась поэтапно с 2012 по 2015 годы, - пояснил Илья Велегжанинов. - Благодаря нашему исследованию будут лучше поняты и осознаны механизмы регуляции стрессоустойчивости".

По словам собеседника агентства, в будущем технологию можно будет применять для выведения устойчивых сельскохозяйственных культур и потенциального увеличения эффективности лучевой и химиотерапии при лечении онкозаболеваний.

Описанные исследования под руководством И. Велегжанинова ведутся с начала 2016-го года. Сотрудники института биологии проводят эксперименты как со здоровыми, так и с раковыми клетками человека. Конечным результатом исследования должно стать создание клеток человека, значительно более устойчивых к различным видам стресса, но при этом не лишенных способности контролировать свое деление и стабильность генома.