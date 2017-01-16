Прокурор запросил для экс-руководителя Комитета лесов Коми Василия Осипова 12 лет колонии

16 января 2017 года, 15:33 | Сыктывкар
Фото: Юлии Николаевой

Судебное следствие по делу бывшего руководителя республиканского Комитета лесов Василия Осипова и его заместителей завершено. В Сыктывкарском городском суде 16 января начались судебные прения.

В.Осипов, а также пять его подчиненных обвиняются в превышении должностных полномочий, незаконных рубках, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Кроме того, В.Осипову вменяется незаконное участие в предпринимательстве, отмывание преступных доходов и получение взятки.

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Сыктывкарский природоохранный прокурор считает, что В.Осипову необходимо назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и штрафом в 1,5 млн рублей, а также запрете занимать определенные должности на два года и девять месяцев.

Начальнику отдела государственного лесного реестра и организации использования лесов Комитета Андрею Навалихину грозит шесть лет общего режима с запретом занимать определенные должности на 2,5 года и штраф в 400 тысяч рублей.

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Александру Куратову - восемь лет общего режима, запрет занимать на определенные должности на 2.5 года и штраф в 400 тысяч рублей.

Еще одному заму Руслану Ульянову – четыре года в колонии общего режима, запрет на определенные должности на 2,5 года и штраф в 300 тысяч рублей.

Заведующего сектором государственных заказов Комитета Анатолия Слюсаря сторона обвинения просит приговорить к пяти годам общего режима, штрафу в 300 тысяч рублей с запретом занимать определенные должности на 2,5 года.

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Директору госучреждения "Коми региональный лесопожарный центр" Владимиру Дробахину гособвинение просит назначить восемь лет общего режима, штраф в 400 тысяч рублей с запретом занимать определенные должности на два с половиной года.

Юлия Николаева
Ключевые слова: суд, прения, осипов, обвинение, наказание
Рубрика: Право
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Комментарии (1)

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    11
    16.01.2017 (16:15)
    0
    Руслану Ульянову с учетом Удорских дел надо как минимум в два раза больше дать

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