В Ухте бывший руководитель транспортной организации обвиняется в совершении налоговых преступлений

В Коми завершено расследование уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ЗАО "Холдинг-Центр" Валентина Лядова.

Он обвиняется в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере (ч.2 ст.199.1 УК РФ) и сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам (ст.199.2 УК РФ).

По данным СУ СКР по Коми, в период с января по декабрь 2013 года фигурант, будучи руководителем организации, не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджетную систему Российской Федерации исчисленного и удержанного с работников налога на доходы физических лиц на общую сумму более 16 миллионов рублей.

Кроме того, он, достоверно зная о наличии недоимки по налогам на сумму более 38 миллионов рублей, а также принятых налоговым органом мерах по взысканию недоимки, предпринял действия, направленные на сокрытие денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов. Общая сумма сокрытых денежных средств составила более 8 миллионов рублей.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.