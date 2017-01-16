Крещение Господне: как правильно погружаться и не заболеть

Крещение Господне — один из самых древних и почитаемых христианских праздников, который традиционно отмечается в ночь с 18 на 19 января. Главные традиции праздника связаны с водой. О правилах погружения в освященные воды иордани — проруби в виде креста, "Комиинформу" рассказал секретарь Сыктывкарской епархии, архимандрит Филипп (Филиппов).

- Как правильно нужно погружаться в прорубь?

- Погружение в иордань (так мы называем крещенские проруби) должно совершаться благоговейно и с молитвой. Желательно знать тропарь Крещению Господня. И обязательно осените себя крестом перед погружением.

- Обязательны ли крестильные рубашки при погружении в прорубь? Как следует быть одетым женщинам во время погружения?

- Для благочестивого совершения погружения желательно быть одетыми в специальные белые длинные рубашки как мужчинам, так и женщинам.

- Когда конкретно нужно погружаться - 18 или 19 января?

- Погружение в иордань совершается после освящения воды. Как правило, это происходит вечером 18 января или утром 19 января. После этого к погружению можно приступать.

- Можно ли заболеть после погружения в прорубь в Крещение?

- Если вы совершаете погружение в алкогольном опьянении, то, несомненно, есть все шансы заболеть. Погружение же благочестивое, с молитвой, никогда не принесет вреда.

- Сколько можно находиться в воде?

- Погружение совершается трижды и занимает не более 1-2 минут.

- Можно ли обтираться после погружения или надо быстро одеваться?

- Нужно сразу надевать теплую просторную одежду и обязательно теплую просторную обувь.

- Какие меры помогут человеку быстро согреться после погружения?

- Горячий травяной чай, я особенно рекомендую настой иван-чая, и заранее подготовленная теплая сухая одежда.

- Погружаться надо с головой или по плечи?

- С головой, если нет никаких препятствий по состоянию здоровья ( например, болезни уха или кожи головы).

- Чем отличается обычное моржевание от погружения в прорубь в Крещение?

- Погружение в "иордань" - это не процедура закаливания и не экстрим, это приобщение человека к духовным традициям, желание стать духовно чище и сильнее

- Можно ли детей приобщать к погружению? Если да, то с какого возраста?

- Это делается по усмотрению родителей. Иногда окунаются родителями и подготовленные младенцы. Но повторяю, все это должно делаться только родителями.

- При каких заболеваниях погружение противопоказано?

- Как правило, это заболевания сердца, инфекционные заболевания ( например, острый период вирусных инфекций), эпилепсия.

- Есть ли разница между погружением и обливанием в Крещение?

- Обливание крещенской водой также полезно , как и погружение в "иордань".

- В какую погоду погружаться нежелательно?

- В сильную метель и ураганный ветер.

- Правда ли, что в ночь с 18 на 19 января изо всех кранов в течение часа течет "святая" вода и погружаться можно даже в собственную ванну или в бассейн?

- Нет, это заблуждение. Господь освящает только открытые водоемы и водные стихии.