В Сыктывкаре 15-летний разбойник сядет на скамью подсудимых

11 января 2017 года, 16:14 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Следственным отделом по Сыктывкару СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя и его 15-летнего приятеля, обвиняемых в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (п.п."а", "г" ч.2 ст.161 УК РФ). Кроме того, 22-летнему вменено вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления (ч.4 ст.150 УК РФ).

По данным следствия, в начале ноября 2016 года в вечернее время 22-летний фигурант, заметив идущую по улице женщину, предложил несовершеннолетнему приятелю ограбить ее. Тот согласился. Согласно распределенным ролям подросток толкнул потерпевшую плечом, а старший соучастник вырвал из ее рук сумку, в которой помимо различных вещей находились продукты. В результате женщина упала на землю и выронила из рук телефон, по которому разговаривала. Злоумышленники подобрали его и с похищенным имуществом скрылись. Женщине причинен ущерб на общую сумму 3600 рублей.

Фигуранты были задержаны "по горячим следам". Как следует из материалов уголовного дела, 22-летний ранее был судим за кражи. В ходе предварительного расследования обвиняемые признали вину по предъявленному обвинению. Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.

Комиинформ
Ключевые слова: разбой, несовершеннолетний
Рубрика: Право
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Комментарии (1)

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    Это было не в Нижнем чове?
    11.01.2017 (16:18)
    0
    Просто интересно..... вроде что то похожее там было

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