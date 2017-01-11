Коми получит дополнительную поддержку на повышение качества образования

11 января 2017 года, 14:59 |
Фото Ирины Кнутас

В 2017 году Республика Коми получит дополнительную федеральную поддержку на повышение качества образования в школах.

Как сообщает пресс-служба администрации главы РК, республика Коми выиграла федеральный конкурс по отбору региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий по мероприятию "Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах,функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов".

Участие Республики Коми в данном федеральном проекте позволит удвоить финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, за счет дополнительно привлеченных средств федерального бюджета.

Проблема поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, актуальна для всех субъектов Российской Федерации. Федеральное Министерство образования и науки предложило объединить усилия и, по результатам работы пилотных регионов, представить опыт повышения качества образования в школах для распространения по всей России. В число пилотных регионов вошла и Республика Коми, где накоплен положительный опыт работы с такими образовательными организациями.

В настоящее время перед Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми стоит задача по доработке региональной модели перевода школ с низкими результатами обучения и школ, действующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим функционирования.

Кроме дополнительной финансовой поддержки "слабым" образовательным учреждениям для модернизации учебно-методической базы, большое внимание будет уделено работе с педагогическими кадрами. В перспективе - создание института наставничества, введение в штатное расписание школ психологов, дефектологов, логопедов, социальных педагогов и педагогов дополнительного образования; разработка адресных программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников

Участие в проекте предполагает совершенствование профессионального мастерства педагогов и через их участие в работе объединений, призванных решить проблему развития технологий преподавания, вовлечение успешных школ в процесс обмена опытом через различные формы поддержки профессионального развития руководящих работников менее успешных школ и вовлечение учителей таких школ в инновационные процессы школ-лидеров, развитие общественного контроля образовательной политики; стимулирование инновационных процессов в образовании, основанных на частно-государственном партнерстве; укрепление материально-технической базы образовательных организаций за счет привлечения внебюджетных средств и многое другое.

Комиинформ
Ключевые слова: финансирование, образование
Рубрика: Общество
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