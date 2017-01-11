Врачи поставили на ноги страдавшего саркомой бедра 15-летнего Родиона Небылицу

Пятнадцатилетний Родион Небылица, который борется с онкологическим заболеванием, перенес уникальную операцию в декабре прошлого года и сегодня уже может вставать на ноги. Об этом "Комиинформу" сообщил лечащий врач мальчика.

Напомним, юный спортсмен получил перелом во время тренировки, после чего врачи обнаружили у мальчика изменения в кости с помощью рентгена. Чуть позже был поставлен диагноз "саркома Юинга левого бедра", началось длительное лечение перелома и онкологического заболевания одновременно в отделении детской онкогематологии Республиканской детской больницы.

Летом 2016 года помогать в борьбе с недугом Родиону стал фонд "Сила добра", а администрация Сыктывкара передала в фонд 17530 рублей из купеческого сундука, который открыли в День России и День города.

В декабре Р.Небылица отправился в Москву на уникальную органосохраняющую операцию. С помощью эндопротезирования сыктывкарцу сохранили ногу. Раньше при таком заболевании конечность ампутировали.

Сейчас спортсмен пока может только вставать на ноги с опорой, но планируется, что после прохождения лечения и курса реабилитации он сможет ходить. Сейчас Р.Небылица проходит послеоперационную химиотерапию и находится под контролем врачей в Сыктывкаре. Возможно, что на второй блок химиотерапии и реабилитацию сыктывкарца отправят в Москву.