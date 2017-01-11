Врачи поставили на ноги страдавшего саркомой бедра 15-летнего Родиона Небылицу

11 января 2017 года, 14:40 | Сыктывкар
Фото: Сила добра

Пятнадцатилетний Родион Небылица, который борется с онкологическим заболеванием, перенес уникальную операцию в декабре прошлого года и сегодня уже может вставать на ноги. Об этом "Комиинформу" сообщил лечащий врач мальчика.

Напомним, юный спортсмен получил перелом во время тренировки, после чего врачи обнаружили у мальчика изменения в кости с помощью рентгена. Чуть позже был поставлен диагноз "саркома Юинга левого бедра", началось длительное лечение перелома и онкологического заболевания одновременно в отделении детской онкогематологии Республиканской детской больницы.

Летом 2016 года помогать в борьбе с недугом Родиону стал фонд "Сила добра", а администрация Сыктывкара передала в фонд 17530 рублей из купеческого сундука, который открыли в День России и День города.

В декабре Р.Небылица отправился в Москву на уникальную органосохраняющую операцию. С помощью эндопротезирования сыктывкарцу сохранили ногу. Раньше при таком заболевании конечность ампутировали.

Сейчас спортсмен пока может только вставать на ноги с опорой, но планируется, что после прохождения лечения и курса реабилитации он сможет ходить. Сейчас Р.Небылица проходит послеоперационную химиотерапию и находится под контролем врачей в Сыктывкаре. Возможно, что на второй блок химиотерапии и реабилитацию сыктывкарца отправят в Москву.

Юлия Николаева
Ключевые слова: саркома, протезирование, операция, Небылица, лечение
Рубрика: Общество
  • 0
  • 11
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:49 11.01.2017
Прокуратура Сыктывкара защитила права двух молодых мам
20:52 10.01.2017
Страдающей острым лейкозом Татьяне Ануфриевой не успели сделать трансплантацию
00:25 03.01.2017
В Сыктывкаре первый новорожденный 2017 года стал третьим ребенком в семье


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Активный регион

Новости проекта



Нужна помощь



Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью

Инфоблок

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

12 января

В этот день в 1945 году советские войска начали Висло-Одерскую операцию, в ходе которой были освобождены значительные территории Польши, а советские войска вышли на дальние подступы к Берлину.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus