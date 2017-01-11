Бизнесмен Алексей Ракитянский ответит за похищенные 217 миллионов рублей и срыв программы переселения в Печоре

11 января 2017 года, 11:30 | Сыктывкар
Фото из архивов Комиинформ

Директор ООО "УрбанСтройГрупп" Алексей Ракитянский ответит перед судом за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (покушение на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере с использованием служебного положения). Прокурор Коми утвердил обвинительное заключение, дело готово к передаче в суд.

По информации следствия МВД по Коми, "УрбанСтройГрупп" в 2014 и 2015 году обслуживал три муниципальных контракта общей стоимостью свыше 336 млн рублей. На эти деньги предприятие обязалось построить семь многоквартирных жилых домов в Печоре. Получив около 295 млн рублей, А.Ракитянский направил на строительство домов лишь 75,8 млн рублей. Оставшиеся 217 млн рублей он использовал на личные цели, в том числе 13 млн рублей легализовал, перечислив на собственные банковские счета.

В результате хищений жители Печоры так и не дождались переселения из аварийных домов.

Этого оказалось мало бизнесмену, и он похитил более миллиона рублей при строительстве детского сада в селе Объячево Прилузского района Коми.

А.Ракитянский признал вину по всем эпизодам и передал государству имущество своей фирмы стоимостью более 200 миллионов рублей.

Государственный обвинитель требует взыскать с Ракитянского дополнительно один миллион рублей.

Кроме того, следователи СУ СК по Коми завершили расследование еще одного уголовного дела в отношении генерального директора ООО "УрбанСтройГрупп" по ч.2 ст.199 УК Р (уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

Предполагается, что обвиняемый уклонился от уплаты в бюджетную систему налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации, исчисленных за период 2013-2014 годов, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило денежных средств на общую сумму более 31 млн. рублей.

В ходе предварительного расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Юлия Николаева
Ключевые слова: суд, ракитянский, Печора, переселение, обвинение, мошенничество, ветхое жилье
Рубрика: Право
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