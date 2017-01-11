ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий за 2016 год в Коми
По итогам года служба исследований компании HeadHunter Северо-Запад подготовила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных на портале hh.ru работодателями Республики Коми в 2016 году.
Самой привлекательной вакансией уходящего года стала позиция главного инженера в добывающей отрасли с зарплатой от 200 000 до 250 000 рублей. Для сравнения: размер средней заработной платы на основе анализа вакансий, размещенных на hh.ru, за год в регионе составил 34 000 рублей.
Больше всего высокооплачиваемых вакансий в 2016 году в Республике Коми было опубликовано в следующих сферах: "Торговля" (36%) и "Нефть и газ" (25%) и "Строительство" (15%).
По данным HeadHunter, самыми востребованными в 2016 году в Республике Коми стали специалисты следующих сфер: "Продажи" (44% от общего числа вакансий), "Банки, инвестиции, лизинг" (15%) и "Административный персонал" (10%) – работников из этих проф. областей работодатели искали чаще всего.
Меньше всего вакансий в 2016 году в Республике Коми было отмечено в сферах: "Искусство, развлечения, масс-медиа", "Домашний персонал", "Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты", "Госслужба, НКО" — совокупно по четырем отраслям 1,1% вакансий от общего числа предложений работы, размещённых работодателями региона в исследуемый период.
ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий за 2016 год в Республике Коми.
|
Должность
|
Отрасль
|
Размер предлагаемой заработной платы
|
Месяц публикации
|
Добыча сырья
|
От 200 000 до 250 000 рублей
|
Октябрь
|
Нефть и газ
|
От 200 000 рублей
|
Январь, февраль
|
Добыча сырья
|
От 180 000 рублей
|
Октябрь
|
Нефть и газ
|
От 130 000 до 150 000 рублей
|
Январь
|
Производство
|
От 130 500 рублей
|
Март
|
Нефть и газ
|
От 130 000 рублей
|
Март
|
Производство
|
От 120 000 рублей
|
Март
|
Нефть и газ
|
От 120 000 рублей
|
Март
|
Торговля
|
От 120 000 рублей
|
Сентябрь
|
Медицина
|
От 120 000 рублей
|
Ноябрь
В ходе исследования было проанализировано 11 482 вакансии, созданные на портале hh.ru работодателями в Республике Коми в период с 1 января по 31 декабря 2016 года.
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Интервью
Инфоблок
Памятная дата военной истории России
В этот день в 1945 году советские войска начали Висло-Одерскую операцию, в ходе которой были освобождены значительные территории Польши, а советские войска вышли на дальние подступы к Берлину.
бла бла кар