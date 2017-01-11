ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий за 2016 год в Коми

11 января 2017 года, 12:00 |
forumdaily.com

По итогам года служба исследований компании HeadHunter Северо-Запад подготовила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных на портале hh.ru работодателями Республики Коми в 2016 году.

Самой привлекательной вакансией уходящего года стала позиция главного инженера в добывающей отрасли с зарплатой от 200 000 до 250 000 рублей. Для сравнения: размер средней заработной платы на основе анализа вакансий, размещенных на hh.ru, за год в регионе составил 34 000 рублей.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий в 2016 году в Республике Коми было опубликовано в следующих сферах: "Торговля" (36%) и "Нефть и газ" (25%) и "Строительство" (15%).

По данным HeadHunter, самыми востребованными в 2016 году в Республике Коми стали специалисты следующих сфер: "Продажи" (44% от общего числа вакансий), "Банки, инвестиции, лизинг" (15%) и "Административный персонал" (10%) – работников из этих проф. областей работодатели искали чаще всего.

Меньше всего вакансий в 2016 году в Республике Коми было отмечено в сферах: "Искусство, развлечения, масс-медиа", "Домашний персонал", "Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты", "Госслужба, НКО" — совокупно по четырем отраслям 1,1% вакансий от общего числа предложений работы, размещённых работодателями региона в исследуемый период.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий за 2016 год в Республике Коми.

Должность

Отрасль

Размер предлагаемой заработной платы

Месяц публикации

Главный инженер

Добыча сырья

От 200 000 до 250 000 рублей

Октябрь

Начальник отдела разработки нефтяных месторождений

Нефть и газ

От 200 000 рублей

Январь, февраль

Руководитель проекта ЦХП

Добыча сырья

От 180 000 рублей

Октябрь

Начальник отдела капитального строительства

Нефть и газ

От 130 000 до 150 000 рублей

Январь

Начальник производства титанового коагулянта

Производство

От 130 500 рублей

Март

Главный бухгалтер

Нефть и газ

От 130 000 рублей

Март

Начальник бумажной фабрики

Производство

От 120 000 рублей

Март

Начальник участка механизированных работ

Нефть и газ

От 120 000 рублей

Март

Операционный директор розничной сети

Торговля

От 120 000 рублей

Сентябрь

Врач стоматолог-терапевт

Медицина

От 120 000 рублей

Ноябрь

В ходе исследования было проанализировано 11 482 вакансии, созданные на портале hh.ru работодателями в Республике Коми в период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Комиинформ
Ключевые слова: работа в коми, зарплата
Рубрика: Экономика
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