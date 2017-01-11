Участнику проекта "Мы рядом" Антону Мезенцеву собрано более полумиллиона рублей

11 января 2017 года, 12:36 | Сыктывкар

Жертвователям и родственникам четырехлетнего Антона Мезенцева, участника проекта "Мы рядом" из Сыктывкара, удалось собрать почти всю необходимую сумму на лечение заграницей.

Напомним, у мальчика органическое поражение мозга и детский аутизм. До полутора лет Антон развивался нормально, а после прививки в течение месяца у мальчика пропала речь. Сейчас он не говорит совсем.

За два года лечения в России практически не наблюдалось положительной динамики в развитии. Вся надежда сыктывкарской семьи на лечение и реабилитацию в "Больнице заболеваний головного мозга при НИИ акупунктуры головы" в Китае.

Как рассказала мама Антона Ирина Мезенцева, всего с момента объявления сбора жертвователи перечислили 567 тысяч рублей. Семье осталось собрать 86 тысяч. В Китай сыктывкарцы планируют выехать в апреле.

Как помочь Антону:

Реквизиты для перечисления средств:

Сбербанк России

Счет – 408 17 810 0 28780424998

карты – 5469 2800 1152 7042 (к карте привязан номер телефона 8(912) 118 3000)

Получатель – Мезенцева Ирина Федоровна (мама).

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: медицина, дети, всем миром, благотворительность, акция
Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:07 30.12.2016
"Мы рядом": ТОП-5 событий уходящего года 
17:32 27.12.2016
Сыктывкарка, пожелавшая остаться неизвестной, купила участнице проекта "Мы рядом" ступеньки для ванной
13:03 27.12.2016
Конкурс бардовской песни имени Лобановского из Коми вошел в реестр событий 2017 года Минкульта России


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Активный регион

Новости проекта



Нужна помощь



Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью

Инфоблок

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

12 января

В этот день в 1945 году советские войска начали Висло-Одерскую операцию, в ходе которой были освобождены значительные территории Польши, а советские войска вышли на дальние подступы к Берлину.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus