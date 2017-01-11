Участнику проекта "Мы рядом" Антону Мезенцеву собрано более полумиллиона рублей

Жертвователям и родственникам четырехлетнего Антона Мезенцева, участника проекта "Мы рядом" из Сыктывкара, удалось собрать почти всю необходимую сумму на лечение заграницей.

Напомним, у мальчика органическое поражение мозга и детский аутизм. До полутора лет Антон развивался нормально, а после прививки в течение месяца у мальчика пропала речь. Сейчас он не говорит совсем.

За два года лечения в России практически не наблюдалось положительной динамики в развитии. Вся надежда сыктывкарской семьи на лечение и реабилитацию в "Больнице заболеваний головного мозга при НИИ акупунктуры головы" в Китае.

Как рассказала мама Антона Ирина Мезенцева, всего с момента объявления сбора жертвователи перечислили 567 тысяч рублей. Семье осталось собрать 86 тысяч. В Китай сыктывкарцы планируют выехать в апреле.

Как помочь Антону:

Реквизиты для перечисления средств:

Сбербанк России

Счет – 408 17 810 0 28780424998

№ карты – 5469 2800 1152 7042 (к карте привязан номер телефона 8(912) 118 3000)

Получатель – Мезенцева Ирина Федоровна (мама).